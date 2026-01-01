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اتفاق على استمرار الاغتيالات ..نتنياهو وكوشنر يربطان إعمار غزة بنزع سلاح حماس

الإثنين 17 أغسطس 2026 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتفاق على استمرار الاغتيالات ..نتنياهو وكوشنر يربطان إعمار غزة بنزع سلاح حماس



القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر سياسي، عن تفاصيل اجتماع مطول جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجاريد كوشنر والممثل الأعلى لـ"مجلس السلام"، وانتهى بالتوافق على مجموعة من البنود المتعلقة بمستقبل قطاع غزة.

وبحسب المصدر، فقد تم الاتفاق على عدم المضي في أي عمليات إعادة إعمار أو ترميم داخل قطاع غزة قبل تنفيذ عملية تفكيك شاملة لسلاح حركة حماس، في خطوة تعكس ربط ملف إعادة الإعمار بالترتيبات الأمنية المستقبلية في القطاع.

وأوضح المصدر أن الاجتماع، الذي وصفه بأنه "طويل للغاية"، شهد توافقاً بين نتنياهو وكوشنر على أن الخطوة الأولى في مسار نزع السلاح تتمثل في تسليم حركة حماس أسلحتها، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لأي ترتيبات لاحقة تخص غزة.

كما أشار إلى أن الجانبين اتفقا على استمرار احتفاظ الجيش الإسرائيلي بحرية العمل العسكري داخل القطاع، إلى جانب مواصلة سياسة الاغتيالات التي تنتهجها إسرائيل ضد من تصفهم بالأهداف الأمنية.

وفي الجانب الإنساني، تطرق الاجتماع إلى الأوضاع الصحية المتدهورة في القطاع، حيث تم التوافق على تنفيذ إجراءات صحية تهدف إلى الحد من انتشار الأوبئة والأمراض، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها غزة.

وتأتي هذه التسريبات في وقت تشهد فيه الساحة السياسية والأمنية نقاشات مكثفة حول شكل المرحلة المقبلة في غزة، وسط جهود إقليمية ودولية للتوصل إلى ترتيبات طويلة الأمد تشمل قضايا الأمن وإعادة الإعمار والإدارة المدنية للقطاع.

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