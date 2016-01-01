الممثلة الهندية أنانيا راج تستسلم للموت في نومها عن 27 عاماً

وكالات /سما/

مومباي/سما- أعلنت عائلة الممثلة الهندية أنانيا راج رحيلها عن عمر ناهز السابعة والعشرين سنة، بعد شهر كامل من وفاتها. توفيت النجمة في الخامس عشر من يوليو/تموز الجاري في أثناء نومها، إلا أن أسرتها اختارت الحفاظ على السرية حتى كشفت الخبر قبل ساعات عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

جاء في البيان الذي أصدرته العائلة: "ببالغ الحزن والأسى، نعلن وفاة أنانيا في الساعات الأولى من صباح يوم 15 من يوليو. فارقت الحياة بسلام في أثناء نومها". أضافت العائلة أن الممثلة الشابة عانت على مدى أكثر من عام من ضغوط وآلام جسدية ونفسية، "وقاومت بشجاعةٍ وبسالةٍ للتغلب عليها". وختمت البيان بالقول: "كانت فتاةً قوية الشخصية، وعاشت حياةً كريمة. سنفتقدكِ بشدة يا عزيزتي"، داعية المحبين والمعجبين "إلى احترام خصوصية الأسرة والهدوء في هذه الأوقات العصيبة".

أثار خبر الرحيل المفاجئ حزناً كبيراً بين جمهور أنانيا راج في الوسط الفني، حيث تلقت عائلتها تعازي معجبيها وزملائها الممثلين. كانت الممثلة قد انسحبت من الأضواء في الفترة الأخيرة من حياتها، فبقي رحيلها طي السرية حتى الكشف عنه مؤخراً، ما أثار تساؤلات حول أسباب تأخر الإعلان عن وفاتها دون أن تفصح العائلة عن التفاصيل الدقيقة.

بدأت أنانيا راج مسيرتها الفنية في بوليود عام 2016 بفيلم "7 Hours to Go"، وتابعت مشاركتها في أعمال سينمائية متعددة منها "The Final Exit" عام 2017 و"Ghost" عام 2019. اشتهرت أيضاً من خلال ظهورها في عدد من الأغاني المصورة، حيث عملت مع كبرى شركات الإنتاج الموسيقي الهندية مثل T-Series وZee Music وTimes Music.

شاركت الممثلة في مشاريع فنية إقليمية عديدة، منها الأفلام ثلاثية اللغات "ثاغيدي لي" و"مادراسي غانغ"، ما أرسّخ وجودها في السينما الهندية والإقليمية. تمكنت أنانيا من تجميع أكثر من 150 ألف متابع على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث كانت تشاركهم لحظات من حياتها اليومية قبل انسحابها من الأضواء.