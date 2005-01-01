التوأمتان الجديدتان تنضمان لقصور أوروبية عريقة.. حكايات توائم الأسر الملكية

وكالات /سما/

عمّان/سما- أعلن الديوان الملكي الهاشمي يوم الجمعة 14 آب/أغسطس عن ولادة الأميرة إيمان توأمتين، وكشفت والدتها الملكة رانيا العبدالله اليوم التالي عن أسماء المولودتين: "رانيا" و"تاليا".

بهذه الولادة، أصبح الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا جدين لأربعة أحفاد: الأميرة إيمان بنت الحسين ابنة ولي العهد الأمير الحسين، وأمينة الابنة الأولى للأميرة إيمان، إضافة إلى التوأمتين الجديدتين رانيا وتاليا.

ليست الأسرة الملكية الأردنية الوحيدة التي شهدت ولادة توائم. ففي موناكو، استقبلت الأميرة شارلين والأمير ألبرت التوأمين الأمير جاك والأميرة غابريلا عام 2014 في مستشفى الأميرة غريس. وبحسب قوانين البكورة المعمول بها في الإمارة، يعتبر الأمير جاك ولي العهد رغم أنه وُلد بعد شقيقته بدقيقتين.

في الدنمارك، رزقت الملكة ماري والملك فريدريك بالتوأمين الأمير فنسنت والأميرة جوزفين عام 2011، ليصبحا الثالث والرابع في ترتيب ولاية العرش بعد شقيقيهما الأكبر الأمير كريستيان والأميرة إيزابيلا.

البلجيك شهدت أيضًا ولادة توأمين ملكيين؛ الأمير أيمريك والأمير نيكولا، ابنا الأمير لوران شقيق الملك فيليب، وُلدا عام 2005 في مستشفى كلينيك الجامعي في وولوي-سان-لامبير، وكثيرًا ما يظهران معًا في المناسبات الملكية.

بعيدًا عن الخطوط الملكية الرسمية، ترتبط بعض الشخصيات بالعائلات الملكية من خلال القرابة. أميليا وإليزا، الابنتان التوأمتان لتشارلز سبنسر شقيق الأميرة الراحلة ديانا، تعملان عارضات أزياء وتنتمي لعائلة ذات تاريخ ملكي عريق.

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