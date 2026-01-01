حماس ترحب بموقف ترامب بشأن غزة وتطالبه بالضغط على إسرائيل

غزة /سما/

رحبت حركة حماس بالتصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب التي دعا فيها إسرائيل إلى وقف هجماتها على قطاع غزة، معتبرة أن هذه المواقف تمثل تأكيداً على التزامه بمسار وقف إطلاق النار والجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن حماس تنظر بإيجابية إلى دعوة ترامب لوقف العمليات العسكرية في القطاع، مشيراً إلى أن هذه التصريحات تنسجم مع الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وتهيئة الأجواء للانتقال إلى المراحل التالية من الاتفاقات المطروحة.

ودعا قاسم الإدارة الأميركية إلى ترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية، من خلال ممارسة ضغوط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بما تم الاتفاق عليه سابقاً، وخاصة ما يتعلق بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام الخاصة بغزة.

وأكد أن نجاح أي مسار سياسي أو أمني يتطلب التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاقات المبرمة، مشدداً على أن استمرار تنفيذ المراحل المتفق عليها من شأنه أن يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وفتح الباب أمام ترتيبات أكثر استقراراً في القطاع.

وتأتي تصريحات حماس في أعقاب مواقف أعلنها ترامب دعا فيها إسرائيل إلى تجنب تصعيد العمليات العسكرية في غزة، في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع عودة المواجهات إلى نقطة الصفر.