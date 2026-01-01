فيراري تطرح CZ26.. تتسارع إلى 100 كم/س في ثانيتين ونصف

وكالات /سما/

كشفت شركة فيراري العملاقة عن سيارة CZ26 الفريدة من نوعها، وهي نموذج حصري طُوّر بموجب برنامج المشاريع الخاصة للشركة لصالح عميل في الولايات المتحدة، مما يعكس الاتجاه المتزايد لدى الشركات الفاخرة نحو تقديم سيارات مخصصة وفقًا لرغبات العملاء ذوي الإمكانيات المالية العالية.

استند تطوير السيارة الجديدة إلى منصة SF90 سترادالي الشهيرة، لكن بتصميم خارجي وداخلي متفرد ابتكره مركز التصميم بقيادة فلافيو مانزوني. يتمحور التصميم حول خطوط أفقية بارزة مع كتلة مركزية قوية محاطة بأقواس عجلات مثيرة للانتباه، بينما تحتوي الواجهة الأمامية على شبكة عريضة مزودة بمصابيح رفيعة وفتحات تهوية متخصصة. يتكامل هذا الجزء مع نظام تبريد معاد التصميم وقنوات هواء مخصصة لتحسين كفاءة التبريد والتوازن الهوائي الديناميكي.

تتسم النهاية الخلفية بتصميم حاد مميز يضم مصابيح بارزة وموزع هواء بتخطيط أفقي مع جناح علوي كبير، فيما زود غطاء المحرك الخلفي بفتحات مخصصة لتصريف الحرارة من حجرة المحرك. أضافت فيراري لمسات نهائية متقنة على الهيكل بلون فضي خاص يُدعى أرجينتو فيلوتشي مع تفاصيل حمراء باسم روسو لامبانتي وعناصر من ألياف الكربون الملونة.

اختارت فيراري لعجلات CZ26 تصميمًا خاصًا، بينما زودت مخارج العادم بلمسة من التيتانيوم الطبيعي. داخل المقصورة، استخدمت الشركة قماشًا تقنيًا أسود مع تطعيمات خاصة للمقاعد صنعت بتقنية التصنيع الإضافي، وأضافت تفاصيل حمراء وشعار CZ26 مطرزًا. وظهرت ألياف الكربون بتشطيبات متنوعة، منها ألياف كربون لامعة تتضمن خيوطًا معدنية منسوجة ضمن بنيتها.

من الناحية التقنية، تعتمد السيارة على محرك V8 ثنائي التيربو بسعة 3.99 لتر يولد 797 حصانًا عند 7,900 دورة في الدقيقة و804 نيوتن متر من عزم الدوران عند 6,250 دورة. تضم أيضًا محركات كهربائية بقوة 162 كيلوواط وبطارية سعتها 7.9 كيلوواط ساعي توفر مدى كهربائي يصل إلى 25 كيلومترًا.

يرتبط نظام الدفع بقير F1 مزدوج القابض من 8 سرعات، مما يسمح للسيارة بتحقيق تسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.5 ثانية، و من صفر إلى 200 كيلومتر في 6.7 ثوانٍ، مع سرعة قصوى تبلغ 328 كيلومترًا في الساعة. تتمتع السيارة أيضًا بكفاءة فرملة عالية، حيث تتوقف من سرعة 100 كيلومتر في مسافة أقل من 29.5 مترًا.

تبلغ أبعاد السيارة الإجمالية 4.762 أمتار طولًا و2.005 أمتار عرضًا و1.189 متر ارتفاعًا، مع قاعدة عجلات بطول 2.650 متر، مما يعطيها نسبًا متوازنة تعكس فلسفة التصميم الهندسي الدقيق.

أشارت فيراري إلى أن برنامج المشاريع الخاصة مكرس لتطوير سيارات فريدة وفقًا لمتطلبات العملاء المحددة، حيث تستغرق عملية تطوير كل مشروع في المتوسط حوالي عامين، مع مشاركة الزبون في مراحل التصميم والمراجعة المختلفة لضمان تحقيق رؤيته تمامًا.

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