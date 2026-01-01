ماكلارين تستعيد القير اليدوي بسيارة McL 6GT الجديدة

وكالات /سما/

استعرضت شركة ماكلارين البريطانية نموذجاً اختبارياً من سيارتها McL 6GT خلال احتفالات أسبوع مونتيري للسيارات الراقية، واعدة بإطلاق نسخة إنتاجية منها عام 2028 تحمل نفس الهوية التصميمية والتقنية المبتكرة.

تميزت McL 6GT بعودة نظام القير اليدوي إلى قائمة منتجات ماكلارين بعد غياب دام 34 عاماً منذ تقديم السيارة الأسطورية F1 عام 1992، وترتبط هذه السيارة بتوجيه هيدروليكي يعمل بكفاءة عالية، حيث ينقل قوة المحرك إلى العجلات الخلفية عبر ناقل الحركة اليدوي بشكل مباشر وحدسي. ولم تكشف الشركة حتى الآن عن أرقام القوة الحقيقية للمحرك أو الوزن الإجمالي أو مؤشرات الأداء الأخرى.

يستند التصميم الخارجي للسيارة إلى هيكل أحادي مصنوع بالكامل من ألياف الكربون، وتعتمد الألواح الخارجية على المادة نفسها، مع إظهار متعمد لطبقات البناء الكربوني في عدة نقاط على الهيكل لتعكس الحرفية الهندسية. اختارت الشركة اللون الأحمر استلهاماً من سيارة M6GT الأسطورية لمؤسس ماكلارين بروس ماكلارين من أواخر الستينيات، وهو مشروع كان يهدف إلى تحويل سيارة سباق إلى مركبة طرق مخصصة، إلا أن المشروع لم يكتمل وفقاً لخطته الأصلية.

استمدت McL 6GT وضعيتها المنخفضة والعريضة ومقدمتها القريبة من الأرض من سيارة السباق M6A Can-Am التي كانت نقطة انطلاق M6GT الأصلية. يتميز التصميم الخارجي بأسطح هندسية بسيطة تمتد بانسيابية من المقدمة المنخفضة إلى المؤخرة بتصميم Kammback الديناميكي، بينما يتصل السقف بسلاسة بالجزء الخلفي وغطاء المحرك في توازن تصميمي متقن.

أعادت ماكلارين تصميم اللوح المعدني الذي كان يغطي خزان الوقود في السيارة الأصلية ليصبح عنصراً تصميمياً بارزاً في McL 6GT، وتضمنت السيارة عناصر تراثية أخرى منها عنصر Racing Loop المستوحى من تصميم المصابيح الخلفية للسيارة الكلاسيكية والمندمج ضمن نظام تدفق الهواء الخارجي. تحمل لوحة أرقام السيارة نسخة حديثة من لوحة بروس ماكلارين الأصلية كعنصر رسومي بدرجات لون الهيكل الأحمر، مع توقيع مؤسس الشركة محفور داخل حجرة المحرك وشعار Speedy Kiwi على غطاء فتحة الوقود.

تحتوي المقصورة الداخلية على أدوات تحكم مصنوعة من الألمنيوم المشغول بدقة، وأجزاء مكشوفة من ألياف الكربون لتعزيز الإحساس بالفخامة الرياضية، وتنجيد مربع الشكل مستوحى من سيارة M6GT الأصلية، فضلاً عن عدادات رقمية حديثة. طُعمت عصا القير برمز Speedy Kiwi ثلاثي الأبعاد، وأفادت الشركة أن التصميم أولى اهتماماً خاصاً بالإحساس الحسي أثناء تبديل التروس ومسافة حركة العصا المثالية.

تصنف ماكلارين McL 6GT حالياً كسيارة كونسبت أو نموذج اختباري، لكن المعلومات المصاحبة للكشف الرسمي تؤكد التخطيط لنسخة إنتاجية محددة لعام 2028. جاء البيان الرسمي للشركة ليؤكد أن السيارة تضع الأساس لفئة جديدة وحصرية جداً من سيارات ماكلارين الخارقة، تقف خارج نطاق مجموعة الطرازات الأساسية والموسعة للشركة، مما يعكس توجهاً نحو تقديم تجارب قيادة أكثر براعة وشخصية للعملاء المتميزين.

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