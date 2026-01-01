خان يونس تودّع شهيداً جديداً.. واستشهاد مواطن متأثراً بإصابته

غزة /سما/

استشهد مواطن، صباح اليوم الاثنين، متأثرا بجراح اصيب بها قبل نحو شهرين بدير البلح وسط قطاع غزة.

وأعلن مشفى الأقصى استشهاد المواطن محمد عدنان بشير متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في السابع عشر من مايو الماضي اثر استهدافه علي مفترق وادي السلقا جنوب دير البلح.

وفي سياق متصل، شيع المواطنون في خان يونس جثمان الشهيد طارق الراعي الذي استشهد متأثرا بجراح اصيب بها امس اثر استهدافه داخل خيمة بمواصي خان يونس.

وأدى المواطنون الصلاة على الشهيد في ساحة المشفى قبل نقله للمقبرة.

ويلتحق الشهيد باثنين من أشقائه الذين ارتقوا خلال الحرب على غزة.