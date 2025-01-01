الحرس الثوري الإيراني: تحركاتنا دفاعية حالياً.. وقد ننتقل إلى الهجوم إذا استدعت الظروف

طهران /وكالات /

أكد مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني، العميد يد الله جواني، أن التحركات العسكرية التي تنفذها إيران في المرحلة الحالية تأتي ضمن إطار دفاعي يهدف إلى الردع ومنع اندلاع حرب جديدة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن طبيعة هذه التحركات قد تتغير مستقبلاً إذا اقتضت الظروف ذلك.

وقال جواني إن "العدو هو من بدأ الحرب"، مضيفاً أن الإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة الإيرانية تهدف بالأساس إلى منع نشوب مواجهة عسكرية جديدة. وأوضح أن التحركات الإيرانية ذات طابع دفاعي في الوقت الراهن، لكنها قد تتحول إلى عمليات هجومية في المستقبل إذا استدعى الوضع ذلك.

وأشار المسؤول العسكري الإيراني إلى أن ما وصفه بـ"سوء تقدير" الخصوم أدى إلى اندلاع الحرب في 13 يونيو 2025، مؤكداً أن تلك المواجهة لم تنجح في تحقيق الأهداف التي سعت إليها الجهات التي بدأت التصعيد.

وأضاف أن محاولات أخرى أعقبت الحرب، من بينها ما وصفه بخطط لإثارة اضطرابات داخلية وتنفيذ أعمال تخريبية داخل إيران، لم تحقق هي الأخرى النتائج المرجوة، على حد تعبيره.

وكانت إسرائيل قد شنت في 13 يونيو 2025 هجوماً واسعاً استهدف منشآت نووية وعسكرية إيرانية، ما أدى إلى اندلاع مواجهة استمرت 12 يوماً. وردت إيران خلال تلك الفترة بإطلاق موجات من الصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت مواقع إسرائيلية وقواعد أميركية في المنطقة، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في نهاية الشهر نفسه من دون حسم نهائي للصراع.

ومنذ انتهاء المواجهة، لا تزال المنطقة تعيش حالة من التوتر الحذر، وسط تبادل مستمر للرسائل والتهديدات بين إيران من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، في مشهد يوصف بأنه أقرب إلى مرحلة "لا حرب ولا سلم".