استرجاع 3 لوحات فنية بـ 10 ملايين دولار سُرقت من متحف إيطالي

وكالات /سما/

بارما/سما- أعلنت السلطات الإيطالية استعادة ثلاث لوحات فنية نفيسة سُرقت من مؤسسة ماغناني روكا الثقافية بمدينة ماميانو في منطقة بارما، بقيمة إجمالية تقدّر بحوالي 9 ملايين يورو، ما يعادل أكثر من 10 ملايين دولار.

وقعت السرقة خلال فصل الربيع من السنة الجارية في عملية استهدفت التحف الفنية بدقة عالية، حيث أنجزها السارقون في غضون 3 دقائق فقط، مستخدمين تكتيكات احترافية للدخول والفرار من الموقع.

تمكنت كاميرات المراقبة المثبتة في المؤسسة من توثيق حركات المجرمين، وأظهرت التسجيلات اللصوص وهم يحملون اللوحات المسروقة أثناء فرارهم من المكان، مما ساعد فريق التحقيق على متابعة القضية والوصول إلى استعادة الأعمال الفنية.

تعكس هذه الحادثة المخاطر الأمنية التي تواجه المؤسسات الثقافية والمتاحف في أوروبا، خاصة بعد سلسلة من عمليات السطو على التحف الفنية القيّمة في السنوات الأخيرة.

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