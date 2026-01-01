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تحديثات أندرويد

خبر : أندرويد 17: خيارات تخصيص متقدمة وحماية محسّنة للمكالمات

الإثنين 17 أغسطس 2026 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
أندرويد 17: خيارات تخصيص متقدمة وحماية محسّنة للمكالمات



وكالات /سما/

أطلقت جوجل تحديث أندرويد 17 QPR2 Beta 3 لأجهزة بيكسل المؤهلة، وضمّ البرنامج إلى جانب إصلاحات الأخطاء مجموعة جديدة من الميزات التي تعزز من تجربة المستخدم.

يأتي أبرز التحسينات مع محرر جديد لتخطيط قوائم الإعدادات السريعة، يمكّن المستخدمين من إعادة ترتيب معظم مفاتيح الاختصارات والإعدادات حسب تفضيلاتهم الشخصية، مما يوفر مرونة أكبر في تنظيم الواجهة.

وتشمل الخيارات الجديدة إمكانية اختيار عرض الاختصارات السريعة على شكل مربعات بأحجام مختلفة، بالإضافة إلى نقل شريط التحكم بالسطوع ومشغل الوسائط إلى مواقع مختلفة حسب الحاجة.

وستتوسع خيارات التخصيص في الإصدار النهائي من النظام، حيث سيتمكن المستخدمون من ضبط درجة الألوان الأربعة الرئيسية من خلال شريط تمرير مخصص، كما ستضيف جوجل تأثيرات تمويه جديدة توفر مرونة أكثر في تصميم الواجهة.

وإلى جانب خيارات التخصيص، يأتي التحديث مزودًا بميزات أمان محسّنة أثناء المكالمات تهدف إلى حماية المستخدمين من الوقوع ضحايا عمليات احتيال قائمة على الهندسة الاجتماعية، وذلك بإضافة نوافذ تأكيد إضافية عند تحويل المكالمات، مما يضمن توثيق العمليات الحساسة قبل تنفيذها.

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#أندرويد 17 #جوجل #الهواتف الذكية

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