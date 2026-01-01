فيرفون 6+ يظهر للمرة الأولى: ترقيات في المعالج والذاكرة وإطلاق رسمي في 18 آب

وكالات /سما/

أعلنت شركة فيرفون بشكل رسمي عن الموعد المحدد للكشف عن هاتفها الجديد فيرفون 6+، بعدما تردّدت أخبار قبل أمس عن استعداد الشركة للإعلان عنه في 18 آب، وأكدت الشركة أن الكشف الرسمي سيتم في تمام الساعة 13:00 بتوقيت وسط أوروبا، الموافق الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت لندن و14:00 بتوقيت دول أوروبا الشرقية.

وبحسب التسريبات التي تداولتها وسائل التكنولوجيا، يُتوقع أن يحظى الهاتف الجديد بعدد من التحسينات مقارنة بنسخة فيرفون 6 التي أطلقتها الشركة العام الماضي، حيث سيستخدم معالج Snapdragon 7s Gen 4 بدلًا من معالج الجيل الثالث من نفس السلسلة، كما ستزداد سعة الذاكرة العشوائية من 8 جيجابايت إلى 12 جيجابايت، وسيأتي الهاتف بلون إضافي أزرق كوبالتي لم يكن موجودًا في الإصدار السابق.

وفيما يتعلق بباقي المواصفات والتصميم الخارجي، من المتوقع أن تبقى فيرفون 6+ محافظة على ما قدمته النسخة السابقة دون تعديلات جوهرية، وسيبقى كل ذلك ضمن نطاق التوقعات والتسريبات إلى أن تعلن الشركة عن المواصفات الكاملة والنهائية للجهاز في حفل الإطلاق الرسمي المقرر في 18 آب.

وبخصوص السعر، تشير التوقعات إلى أن هاتف فيرفون 6+ سيُطرح بسعر 649 يورو، وهو ما يمثل زيادة بـ 50 يورو عن سعر فيرفون 6 عند إطلاقه لأول مرة، و100 يورو أعلى من السعر الحالي لهاتف الجيل السادس في الأسواق.

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