آنا جين تتصدر الكتّاب الروس شعبية للسنة الثانية رغم رحيلها

وكالات /سما/

موسكو/سما- احتلت الكاتبة الروسية آنا جين، الاسم الأدبي لآنا بوتابكينا، صدارة قائمة المؤلفين الأكثر إصدارا في روسيا للنصف الأول من عام 2026، متقدمة على رموز الأدب الكلاسيكي الروسي فيودور دوستويفسكي والكاتب الأمريكي ستيفن كينغ.

وبحسب إحصاءات أعدتها غرفة الكتاب الروسية بناء على بيانات النسخ الإلزامية للإصدارات المطبوعة، احتفظت آنا جين بموقعها الأول للسنة الثانية على التوالي، رغم رحيلها عن الحياة. وتستمر دور النشر في طباعة ونشر مؤلفاتها التي تجاوزت الخمسين عملا، من بينها روايات "إعصاري المثالي" و"شرارات الثلج" و"تعويذة الحب الموسيقية".

يعزو نقاد الأدب انتشار أعمال آنا جين إلى استجابتها للاهتمامات الخاصة بالقراء الشباب والمراهقين، لا سيما فيما يتعلق بقصص العلاقات العاطفية والحب. وتجد هذه الروايات صدى لدى هذه الفئة العمرية بطريقة تشابه انجذابهم إلى الأدب الكلاسيكي الروسي العريق.

في قطاع أدب الأطفال، تصدرت الكاتبة إيلينا أوليفا الترتيب، متبوعة بالشاعر والكاتب أندريه أوساتشوف، ثم الشاعر والكاتب كورني تشوكوفسكي الذي يتمتع بسمعة أدبية عريقة.

وسجل الإنتاج الكتابي الروسي تراجعا خلال النصف الأول من 2026، حيث بلغ إجمالي إصدار الكتب والكتيبات المطبوعة 150.8 مليون نسخة، مقارنة بـ 172.5 مليون نسخة في الفترة ذاتها من عام 2025.

تشير الإحصاءات إلى تنوع المصادر اللغوية للترجمات المنشورة في روسيا، حيث صدرت كتب مترجمة من 97 لغة خلال الفترة المذكورة. احتلت الترجمات من اللغة الإنكليزية الصدارة بـ 4355 عنوانا، تلتها الفرنسية بـ 714 عنوانا، فالألمانية بـ 601 عنوان، واليابانية بـ 421 عنوانا.