  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

الراب الفلسطيني عالميًا

خبر : فنانو الراب الفلسطينيون يفرضون حضورًا عالميًا.. وتنافس حول الهوية الفنية

الإثنين 17 أغسطس 2026 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
فنانو الراب الفلسطينيون يفرضون حضورًا عالميًا.. وتنافس حول الهوية الفنية



وكالات /سما/

القدس/سما- يشهد المشهد الموسيقي العالمي صعودًا ملحوظًا لموجة من فنانين فلسطينيين متخصصين في فن الراب، تمكنوا من تجاوز الحدود الجغرافية والثقافية وفرض أنفسهم على الخريطة الفنية الدولية. ولفتت هذه الظاهرة انتباه وسائل إعلام عالمية كبيرة، التي رأت فيها تحولًا نوعيًا في الساحة الموسيقية.

يُعتبر مغني الراب شاب جديد، من مواليد 1995 في القدس، من أبرز الأصوات الفلسطينية في فن الهيب هوب، حيث بنى حضورًا قويًا منذ انطلاقته عام 2017 عبر إصدار ثمانية ألبومات استوديو. نالت أعماله، التي تسلط الضوء على تجارب الشباب الفلسطينيين في حياتهم اليومية، تقديرًا نقديًا واسعًا؛ إذ اختارت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) إحدى أغانيه عام 2019 ضمن قائمتها لأعظم أغاني الهيب هوب. كما شارك الفنان في حملة إعلانية لعلامة أزياء بريطانية مرموقة سنة 2020.

وإلى جانبه، برز اسم سانت ليفانت (25 عامًا)، الذي ينحدر من القدس وقطاع غزة ويقيم حاليًا في لوس أنجلوس. حقق الفنان شهرة عريضة من خلال أغنيته الثنائية اللغة "Very Few Friends" التي تخطت مشاهداتها على منصة يوتيوب الـ 9 ملايين مرة. يمزج سانت ليفانت في أسلوبه بين الهيب هوب والبوب والموسيقى الشعبية، ويستخدم اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية في أعماله. أطلق الفنان ألبومه الأول "Deira" مؤخرًا عبر شركة يونيفرسال، ونظم جولات فنية شملت أيرلندا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.

غير أن التنافس الفني بين الفنانين حاد منذ أسبوعين، حين أصدر شاب جديد أغنية موجهة إلى سانت ليفانت انتقد فيها مساره الفني، متهمًا إياه بإعطاء الأولوية للعوامل التجارية على حساب الأصالة الفنية من أجل استقطاب الجماهير الغربية. أشعل هذا التصعيد نقاشًا مكثفًا في الأوساط الفنية حول ماهية الراب الفلسطيني الحقيقي وكيفية تفاعله مع الجمهور العالمي، خاصة وسط الاهتمام الدولي المتنامي بهذا الحراك الموسيقي الصاعد.

#الراب الفلسطيني #الموسيقى العربية #الفنانون الفلسطينيون

الأكثر قراءة اليوم

الطريق إلى السياسة يمر عبر نزع السلاح ..كوشنر يضع شرطاً حاسماً لمستقبل غزة ويبلغ حماس رسالة ترامب

"غزة قد تكون الشرارة".. مسؤول إسرائيلي يحذر من حرب إقليمية وتدخل إيراني مباشر

حماس تكشف تفاصيل اللقاء مع كوشنير في القاهرة ..

"ساعة الحسم تقترب".. دراسة إسرائيلية تكشف مؤشرات مقلقة تهدد مستقبل الدولة

القاهرة تستضيف مشاورات حاسمة.. كوشنر يبحث مع حماس والوسطاء مستقبل غزة

إيران تعيد ترتيب أوراق المعركة الكبرى القادمة.. خطط تصعيد جديدة تستهدف الخليج والمصالح الأميركية

الإعلام العبري : حماس طالبت خلال لقاء كوشنير بالتحول لحركة سياسية

الأخبار الرئيسية

IMG_6200

"إنها أقرب مما تتخيلون".. تحذير مخيف بشأن حرب عالمية جديدة وشيكة..

إيران تعيد ترتيب أوراق المعركة الكبرى القادمة.. خطط تصعيد جديدة تستهدف الخليج والمصالح الأميركية

قناة عبرية تزعم استيلاء حماس على معدات حفر إسرائيلية جنوب غزة ورفض الجيش استهداف المسلحين

شهداء وجرحى في قصف على حي التفاح وسواتر ترابية تعيق الحركة على شارع صلاح الدين جنوب غزة

"غزة قد تكون الشرارة".. مسؤول إسرائيلي يحذر من حرب إقليمية وتدخل إيراني مباشر