الدماغ مصنع حي لا يتوقف.. عالمة روسية تشرح استحالة فهمه كاملًا

وكالات /سما/

شبّهت الدكتورة يلينا بارانوفا، رئيسة قسم التشخيص الوظيفي لأمراض الجهاز العصبي في المركز الفيدرالي للدماغ والتكنولوجيا العصبية الروسي، الدماغ البشري بمصنع ضخم يعمل على مدار الساعة بلا توقف، وأشارت إلى أن فهم آليات عمله بشكل كامل يبقى مستحيلًا نظرًا لتطوره المستمر.

أوضحت بارانوفا أن "الدماغ يشبه مصنعًا إنتاجيًا متغيّرًا باستمرار، ولا يمكن دراسته وفهمه بصورة كاملة أبدًا"، مؤكدة أن النظرية الشائعة التي تقضي بأن الدماغ لا يعمل إلا بـ 10% من قدراته تمثل مغالطة منطقية خالصة.

بحسب تصريحات بارانوفا، فإن الدماغ "نشط بالكامل ويعمل باستمرار"، وعلى الرغم من أنه لا يشكل سوى 2% من وزن جسم الإنسان، فإنه يستهلك حوالي 20% من إجمالي طاقة الجسم. وأشارت إلى أن الدماغ يستخدم هذه الطاقة بكفاءة واقتصاد شديدين، ما يمكّنه من أداء وظائفه المعقدة والوصول إلى نتائج متقدمة.

وصفت الباحثة الروسية الدماغ بأنه "مصنع إنتاج ضخم يعمل على مدار الساعة، ويضم العديد من العمليات المختلفة، وله مدير ينظمها بكفاءة عالية"، لتصحح بذلك الصورة الخاطئة التي يحملها كثيرون عن فعالية الدماغ البشري.

أشارت بارانوفا إلى أن العديد من أسرار الدماغ ما زالت بعيدة عن فهم العلماء حتى الآن، مؤكدة أن "الدماغ لم يُدرس بالكامل بعد". وأوضحت أن العلماء لا يعرفون حتى الآن كيفية التعامل بشكل صحيح مع منظومة المناعة في الدماغ، إذ إن العديد من المحفزات العلاجية التي يحاول الباحثون إدخالها إلى الدماغ تتعرض للرفض من قبل هذه المنظومة.

أوضحت الخبيرة أن إحدى التحديات الكبرى التي تواجه الطب الحديث تتمثل في الحاجز الذي يفصل بين الدماغ ومجرى الدم، والذي يحول دون وصول العديد من الأدوية إلى الدماغ. وقالت إن هذا يعني أنه "لا يمكننا مساعدة الدماغ بسهولة، كما لا يمكننا إيصال جميع الأدوية إليه".

أكدت بارانوفا قناعتها بأن "الدماغ لن يُدرس بصورة كاملة أبدًا، لأنه يتغير باستمرار". وأشارت إلى أن الخلايا العصبية مصممة بطريقة تجعل البروتينات التي تنتجها داخليًا تختلف قليلًا في تركيبها، ما يسمح للدماغ بالتكيف مع مجموعة واسعة من الظروف المختلفة والمتغيّرة.

من جهته، أفاد الدكتور فاليري ليتفينوف، كبير الباحثين في قسم الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية بجامعة بيرم الوطنية للبحوث التقنية، بأن الدماغ يعتبر أكثر أعضاء الجسم البشري احتواءً على الدهون.

كشفت الأبحاث العلمية الحديثة عن منطقة محددة في الدماغ قد تلعب دورًا محوريًا في تطور ارتفاع ضغط الدم، من خلال تأثيرها على عملية التنفس وعمل الأوعية الدموية. وأظهرت دراسة أجراها علماء من كلية الطب بجامعة ييل الأمريكية آلية تساعد الدماغ على حماية نفسه من التلف والأضرار.

حدد العلماء في دراسة شاملة عن كيفية تطور التوصيلات العصبية من مرحلة الرضاعة إلى الشيخوخة، خمس "عصور" رئيسية لتطور الدماغ البشري. وبإجماع الباحثين، يتم توليد الأفكار من خلال نشاط مليارات الخلايا في البنية الأكثر تعقيدًا في الكون المستكشف، ألا وهي الدماغ البشري.