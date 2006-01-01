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مرسيدس تؤكد

خبر : مرسيدس تعلن رسميًا عودة AMG GT Black Series بمحرك V8 مسطح الكرنك

الإثنين 17 أغسطس 2026 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرسيدس تعلن رسميًا عودة AMG GT Black Series بمحرك V8 مسطح الكرنك



وكالات /سما/

أكد أولا كالينيوس، المدير التنفيذي لشركة مرسيدس بنز، رسميًا أن سيارة AMG GT Black Series الجديدة ليست مجرد شائعات، بل مشروع حقيقي في طور التطوير خلف الكواليس. ووصف كالينيوس السيارة الجديدة بأنها "جنونية"، مؤكدًا أنها ستكون التوأم المخصص للشوارع لسيارة سباقات GT3 من الجيل القادم، واصلة بذلك إرث سلسلة Black Series التي انطلقت أول مرة عام 2006.

تجسد هذه الخطوة التزام العلامة الألمانية بمواصلة تطوير محركات الاحتراق الداخلي عالية الأداء إلى جانب المنظومات الهجينة والكهربائية الكاملة، ما يلبي تطلعات المهتمين بالأداء الرياضي الأصيل. وتعتمد النسخة القادمة على جيل جديد كليًا من المحركات الميكانيكية المتخصصة في السباقات، حيث يستخدم محرك V8 بعمود كرنك مسطح مستمد مباشرة من تقنيات سيارات الحلبة.

حدد الكشف الرسمي عن السيارة في خلال عام 2027، مع توقع بدء عمليات البيع والتسليم للعملاء اعتبارًا من عام 2028. وستحتل Black Series القمة في تشكيلة AMG GT، بينما يبقى طراز GT 63 Pro الخيار الفاخر والموجه للاستخدام اليومي بمستويات أداء عالية.

يمثل هذا المحرك الجديد حجر الزاوية في مستقبل محركات الثماني أسطوانات لدى مرسيدس، حيث من المتوقع استخدامه في طرازات رياضية قادمة تشمل نسخًا خاصة من AMG CLE وسلسلة طرازات Mythos الحصرية. وتُصنّف السيارة الجديدة كسيارة خارقة مخصصة للحلبات مع الموافقة على قيادتها في الشوارع العامة.

يُعتبر هذا الإعلان بمثابة انتصار لمؤيدي السيارات الرياضية التقليدية، إذ يؤكد أن قسم AMG لا يزال يضع متعة القيادة والوزن الخفيف وقوة محركات V8 في مقدمة أولوياته، ما يمهد الطريق لولادة أسطورة جديدة قد تحقق أرقامًا قياسية على حلبات مثل نوربورغرينغ الشهيرة.

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#مرسيدس #AMG GT Black Series #محرك V8

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