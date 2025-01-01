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خبر : لانس يحقق إنجازًا تاريخيًا ويتوّج بالسوبر الفرنسي لأول مرة

الإثنين 17 أغسطس 2026 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
لانس يحقق إنجازًا تاريخيًا ويتوّج بالسوبر الفرنسي لأول مرة



وكالات /سما/

فرنسا/سما- حقق فريق لانس إنجازًا تاريخيًا بتتويجه بلقب كأس السوبر الفرنسي للمرة الأولى في تاريخه، عندما تغلب على نادي باريس سان جيرمان بهدف وحيد في المباراة النهائية أمس الأحد على ملعب "بولار ديليليس".

سجل لاعب لانس فلوريان توفان الهدف الوحيد في الدقيقة 32 من اللقاء، بعد أن تلقى تمريرة دقيقة من زميله ماتيو أودول داخل منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة مباشرة أنهت آمال الفريق الباريسي في تحقيق اللقب.

شارك في هذا الإنجاز التاريخي الدولي السعودي سعود عبد الحميد، الذي لعب ضمن التشكيلة الأساسية لفريق لانس، ليحصد ثاني لقب أوروبي رسمي له مع الفريق بعد فوزه بكأس فرنسا في موسم 2025-2026.

كانت المباراة مثيرة للدراما الرياضية، إذ تلقى لانس ضربة موجعة في الدقيقة 39 بطرد مدافعه كيليان أنطونيو بعد تدخل قوي، ما أجبر فريقه على مواصلة اللقاء بعشرة لاعبين ضد فريق يتمتع بالأفضلية العددية.

حاول باريس سان جيرمان استغلال تفوقه العددي لتحقيق التعادل، وكاد أن يتمكن من ذلك في الدقيقة 77 عندما سجل لاعبه الإسباني فابيان رويز، لكن تقنية الفيديو المساعد ألغت الهدف لأسباب التسلل.

عادت الموازنة العددية بين الفريقين في الدقيقة 87، حينما أطلق الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه لاعب باريس البرتغالي نونو منديز بعد ارتكابه خطأ بالمرفق ضد ميخال سكوراش، فلعب الفريقان الدقائق الأخيرة بتساوٍ عددي.

وحافظ لانس على تقدمه حتى نهاية المباراة ليحقق انتصارًا تاريخيًا، مانحًا سعود عبد الحميد الذي دخل لعبة أساسية لقبه الثاني مع الفريق بعد كأس فرنسا.

يُذكر أن سعود عبد الحميد، البالغ 27 عامًا، انضم إلى لانس في أغسطس 2025 على سبيل الإعارة من نادي روما، قبل أن يرتبط معه بعقد دائم. وخاض مع النادي الفرنسي 32 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

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