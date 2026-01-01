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طبيعة وحيوان

خبر : أسراب قناديل البحر تجتاح شواطئ ماريلاند.. وتفرض إغلاقات على السباحة

الإثنين 17 أغسطس 2026 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسراب قناديل البحر تجتاح شواطئ ماريلاند.. وتفرض إغلاقات على السباحة



وكالات /سما/

اجتاحت أسراب ضخمة من قناديل البحر المياه القريبة من سواحل مدينة أوشن سيتي في ولاية ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، ما أدى إلى اضطرار عدد من زائري الشاطئ إلى الامتناع عن دخول المياه خلال أعلى فترات ذروة موسم السباحة الصيفي.

وأفادت دوريات حماية شاطئ أوشن سيتي شبكة الأنباء الأمريكية CNN بأن هذه الموجة الاستثنائية من قناديل البحر، التي استمرت لأسابيع متتالية، تمثل الأسوأ في سجل المدينة على الإطلاق. وفرض هذا الانتشار الكثيف قيودًا فعلية على أنشطة السباحة والترفيه البحري، حيث لجأت السلطات لتحذير الزوار من خطورة الدخول إلى المياه.

تأتي هذه الظاهرة في وقت يصادف ذروة الموسم السياحي الصيفي، عندما يتدفق آلاف الزوار إلى الشواطئ الأمريكية للاستمتاع بالسباحة والأنشطة المائية. غير أن ظهور هذه الأعداد الهائلة من قناديل البحر فرض تحديات غير متوقعة على الخدمات البحرية والسياحية في المنطقة.

#شواطئ #قناديل البحر #ماريلاند

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