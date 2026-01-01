نيجني نوفغورود تستضيف أول مهرجان متخصص في التواصل المتحفي

وكالات /سما/

نيجني نوفغورود/سما- ستشهد مدينة نيجني نوفغورود بين الثامن والثاني عشر من شهر سبتمبر المقبل انعقاد المهرجان الأول من نوعه المتخصص في الإعلام والتواصل المتحفي، بدعم رسمي من وزارة الثقافة الروسية وحكومة منطقة نيجني نوفغورود.

يأتي المهرجان تحت شعار "التواصل: مفتاح التنمية"، موحدًا بين متخصصي المتاحف والقطاع الثقافي من جهة والجمهور العام المهتم بالشأن الثقافي من جهة أخرى. وقُسّم برنامجه إلى مسارين متوازيين: الأول مخصص للمهنيين والعاملين في المجال، والثاني موجه للزوار والمتابعين للنشاط الثقافي.

يستقطب المسار المهني في البرنامج متخصصين من المتاحف الحكومية والخاصة، إلى جانب مديري المؤسسات الثقافية وخبراء العلاقات العامة ومسؤولي وسائل الإعلام والمدونين العاملين في الحقل الثقافي والإعلامي. يتناول المسار مختلف جوانب التواصل المتحفي، بدءًا من تنظيم الخدمات الإعلامية والترويج الحديث، وصولًا إلى إقامة الفعاليات وتطوير المنتجات والهدايا التذكارية. كما تركز الجلسات على طرائق تعزيز تفاعل الجمهور مع المتاحف وكيفية إدماج الفعاليات المتحفية ضمن المشهد الثقافي المعاصر.

بموازاة ذلك، يشتمل المسار الموجه للجمهور العام على مقابلات وعروض تقديمية ومحاضرات وورش عمل وعروض سينمائية وفعاليات متنوعة، مختصة بسلط الضوء على أشكال التفاعل الحديثة بين المتاحف وزوارها.

يسعى المهرجان إلى مناقشة الأهمية المتنامية للتواصل في تطوير المؤسسات المتحفية وتعزيز دورها في الحياة الثقافية، إلى جانب البحث عن السبل التي تجعل المتاحف أكثر انفتاحًا وتفاعلًا مع الجمهور. ويشرف على تنظيم المهرجان مركز "روسيسو" الروسي المتخصص في تطوير المشاريع الثقافية والفنية.

يواكب هذا المهرجان عددًا من الفعاليات الثقافية البارزة في روسيا خلال الفترة القادمة. فقد بدأت في شهر نوفمبر الجاري مسابقة روسية بهدف إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد لنصب تذكارية لأبطال الحرب الوطنية العظمى التي تضررت أو تداعت في أوروبا وأوكرانيا.

من جهته، يستضيف المركز الوطني "روسيا" بموسكو معرضًا ثقافيًا كبيرًا حتى الخامس والعشرين من سبتمبر بعنوان "التراث. المسرح. العظماء"، احتفاءً بمرور قرن ونصف على تأسيس اتحاد عمال المسرح في روسيا. كما يقيم متحف النصر سلسلة عروض سينمائية تستعيد سيرة المارشال السوفيتي غيورغي جوكوف، أحد أبرز القادة العسكريين خلال الحرب العالمية الثانية، بمناسبة الذكرى الـ 130 لميلاده.