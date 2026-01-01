شركة راميدا للصناعات الدوائية تحقق أرباحاً بنمو 10.3% في النصف الأول

وكالات /سما/

القاهرة/سما- حققت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية "راميدا" أرباحاً بقيمة 204.3 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، محققة نمواً بنسبة 10.3% عن نفس الفترة من العام السابق، عندما بلغت الأرباح 185.2 مليون جنيه.

وارتفعت إيرادات الشركة المصرية بشكل ملموس، لتصل إلى 2.12 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها، مقابل 1.83 مليار جنيه في الفترة المقابلة من 2025.

وأعلنت إدارة الشركة عن خطط توسعية تستهدف السوق السعودية من خلال إنشاء مصنع أدوية بالشراكة مع شركة "إل في بي فارما"، وذلك استكمالاً للاستثمارات التي أعلنت عنها في 8 يونيو 2026.

وتعتزم الإدارة تزويد جهات الإشراف والبورصة بالتفاصيل الكاملة حول المشروع الجديد عقب إنجاز كافة الإجراءات التنفيذية والإدارية اللازمة.

وارتبطت خطط التوسع بتحركات ملكية في الشركة، حيث قامت شركة "إل في بي فارما" برفع حصتها في "راميدا" إلى 31.49% خلال يونيو الماضي، وذلك عبر شراء 166.96 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 846.5 مليون جنيه، بمتوسط سعر 5.07 جنيه للسهم.

وقابل هذا الشراء تخارج الشركة البريطانية "اكوينوكس فارما هولدنج ليميتد" من كامل حصتها في "راميدا" التي كانت تمثل 8.348% من رأس المال.

وترتب على هذه التحركات الملكية تعديلات جوهرية في هيكل إدارة الشركة، حيث استقالت "اكوينوكس فارما" عن مقعديها بمجلس الإدارة، فيما عينت "إل في بي فارما" ثلاثة ممثلين لها كأعضاء غير تنفيذيين، وهم شريف أحمد محمد السيد الأخضر وداليا المنسي الشال وأحمد سعد الدين عبدة أبو هندية.

وأصبح شريف أحمد محمد السيد الأخضر رئيساً لمجلس الإدارة غير التنفيذي بدلاً من أيمن ممدوح محمد فتحي، الذي تحول إلى عضو عادي ممثلاً عن "اكوينوكس فارما". وارتفع عدد أعضاء المجلس إلى 13 عضواً.

وأقرت الجمعية العمومية غير العادية للشركة زيادة رأس المال من 500 مليون جنيه إلى 508.2 مليون جنيه، بإصدار 32.82 مليون سهم جديد بقيمة اسمية 0.25 جنيه للسهم الواحد، مخصصة بالكامل لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين التنفيذيين.

وبدأ تداول الأسهم الجديدة على البورصة من 6 يوليو الماضي، ليرتفع إجمالي عدد أسهم الشركة المدرجة إلى 2.03 مليار سهم.

كما نفذت البورصة صفقة قيمتها 5.66 مليون جنيه تضمنت 22.62 مليون سهم من "راميدا"، جاءت ضمن نظام تحفيز العاملين بالشركة.

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