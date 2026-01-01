سحب منتجات غذائية أمريكية بسبب تلوث محتمل ببكتيريا السالمونيلا

وكالات /سما/

أعلنت شركة "تايلور فارمز" (Taylor Farms) عن سحب مجموعة من منتجاتها الغذائية من الأرفف في متاجر تجزئة بارزة موزعة على 26 ولاية أمريكية، وذلك احترازًا من احتمالية تعرضها للتلوث ببكتيريا السالمونيلا الضارة.

شملت عملية السحب أكثر من 12 منتجًا غذائيًا متنوعًا من إنتاج الشركة، تتضمن البوريتو الجاهزة والصلصات المختلفة ومنتجات الغواكامولي. وترجع مخاطر التلوث إلى احتواء هذه المنتجات على فلفل الهالبينو الذي قد يكون ملوثًا بالبكتيريا المسببة للأمراض المعوية.

تأتي هذه الخطوة الاستباقية كجزء من جهود الرقابة الغذائية للحفاظ على سلامة المستهلكين، حيث تشكل بكتيريا السالمونيلا خطرًا صحيًا معروفًا قد يسبب التهابات معوية حادة وأعراضًا صحية متعددة لدى المصابين بها.

اقرأ أيضًا: