كردستان العراق: طائرتان مسيرتان هاجمتا مكتب رئيس الحكومة ومقر إقامة رئيس جهاز الحماية

وكالات /سما/

أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق يوم الاثنين، استهداف مقر المكتب الخاص لرئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، في قضاء بيرمام بمحافظة أربيل، بطائرتين مسيّرتين مفخختين.

وقالت المديرية في بيان إن "طائرتين مسيّرتين مفخختين من نوع (حديد-110) انطلقتا من الحدود الإيرانية، واستهدفتا الموقعين عند الساعة 00:28 من فجر يوم الاثنين"، مشيرة إلى أن "الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية".

وأدانت المديرية بشدة الهجوم، محملة الجهات المنفذة المسؤولية الكاملة عن تداعياته، ومؤكدة رفضها القاطع لهذه الاعتداءات.

ويأتي الهجوم الجديد بعد سلسلة من الهجمات بالطائرات المسيّرة التي طالت أربيل ومناطق في إقليم كردستان خلال الأسابيع الماضية، في وقت تصاعد فيه التوتر الأمني في المنطقة بالتزامن مع الحرب والضغوط على العراق لحصر السلاح بيد الدولة.

وكانت أربيل تعرضت، الخميس الماضي، لهجوم بثلاث طائرات مسيّرة، تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراضها وتدميرها، فيما قال رئيس خلية الإعلام الأمني العراقية إنه لا توجد مؤشرات على إطلاقها من داخل الأراضي العراقية.

كما شهدت الأيام الأخيرة هجمات متكررة على مواقع في إقليم كوردستان، بينها أهداف عسكرية ومنشآت مرتبطة بالطاقة، وسط تقارير عن تزايد استخدام المسيّرات والصواريخ، فيما أشارت تصريحات رسمية إلى تنفيذ أكثر من 500 هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة على الإقليم منذ بدء الحرب.

وتزامن ذلك مع هجمات نسبت إلى ميليشيات عراقية مرتبطة بإيران، فضلاً عن ضربات إيرانية مباشرة استهدفت مواقع لجماعات كردية إيرانية معارضة داخل الإقليم، ما جعل أربيل واحدة من أبرز ساحات التوتر الأمني المرتبط بصراع واشنطن وطهران.