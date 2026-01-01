صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة كهرباء محافظة القدس يبحثان تعزيز الشراكة وتطوير منظومة الطاقة

رام الله/سما/

بحث صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة كهرباء محافظة القدس آفاق تطوير الشراكة بين الجانبين، وتعزيز تكامل الجهود في مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية لهذا القطاع، بما يسهم في رفع القدرة الإنتاجية للقطاع ودعم التوجه نحو منظومة طاقة أكثر كفاءة واستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع جمع رئيس مجلس إدارة الصندوق السيد إياد جودة ورئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس المهندس هشام العمري، والمدير العام المهندس محمد زيدان، وأعضاء مجلس الإدارة الممثلون عن صندوق الاستثمار الفلسطيني والمساهمين من القطاع الخاص، إلى جانب رؤساء البلديات الأعضاء في مجلس الإدارة والممثلين عن الهيئات المحلية الواقعة ضمن مناطق امتياز الشركة. إضافة للسيد عازم بشارة، رئيس مجلس إدارة شركة طاقة والمهندس محمد عورتاني الرئيس التنفيذي لشركة طاقة، إحدى استثمارات صندوق الاستثمار الفلسطيني في مجال الطاقة المتجددة.

وقدمت شركة كهرباء محافظة القدس خلال الاجتماع تقريرًا حول سير أعمالها والنتائج التي حققتها، إلى جانب رؤيتها وخططها المستقبلية. ويأتي ذلك في إطار المتابعة المؤسسية المستمرة من قبل الجانبين، باعتبار الصندوق أحد المستثمرين في الشركة، وحرصه على الإسهام الفاعل في حوكمتها وتعزيز استدامة أعمالها وتوجهاتها الاستراتيجية.

كما استعرض الطرفان مستجدات المشاريع المشتركة ومراحل تنفيذها، وناقشا توجهاتها التطويرية والفرص المستقبلية، بما يشمل التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية للشبكة الكهربائية، وتعزيز توظيف التقنيات الحديثة في إدارة الطاقة وتخزينها.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة تتولى متابعة المشاريع القائمة والعمل على تسريع تنفيذها ومعالجة التحديات التي قد تواجهها، إلى جانب دراسة فرص المشاريع المستقبلية وتقييمها من الجوانب الاستثمارية والفنية، ووضع التصورات اللازمة لتطويرها بما ينسجم مع الأولويات الاستراتيجية للطرفين واحتياجات قطاع الطاقة.

وقال رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني السيد إياد جودة: "ينحاز الصندوق، على المستوى الاستراتيجي، إلى فكرة الإنتاج في قطاع الطاقة والكهرباء، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة وتعزيز أمن الطاقة في فلسطين. وفي هذه المرحلة الحساسة، تبرز الحاجة إلى تكامل الجهود وتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف، بهدف رفع الإنتاجية وتطوير قدرات القطاع".

وأضاف جودة: "نطمح إلى البناء على الشراكات القائمة وتكوين شبكة أوسع من الشراكات الفاعلة، بما يتيح تطوير مشاريع نوعية ومستدامة تلبي الاحتياجات المتزايدة للطاقة وتحقق أثرًا اقتصاديًا وتنمويًا مستدامًا".

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس المهندس هشام العمري: "تقوم رؤيتنا المستقبلية على تطوير بنية تحتية للكهرباء تكون أكثر كفاءة ومرونة، وقادرة على استيعاب التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة ومواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء. ونعمل في هذا الإطار على تطوير الشبكة والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما فيها أنظمة تخزين الطاقة، لما تمثله من عنصر أساسي في تعزيز استقرار التزويد ورفع كفاءة إدارة الطاقة".

وأضاف العمري: "نتطلع إلى مواصلة العمل مع صندوق الاستثمار الفلسطيني وبقية الشركاء لتطوير المشاريع القائمة واستكشاف فرص جديدة، بما يدعم مسار التحول في قطاع الطاقة ويعزز قدرته على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية".

ويأتي الاجتماع ضمن استراتيجية صندوق الاستثمار الفلسطيني التي تضع تطوير البنية التحتية، ولا سيما في قطاع الطاقة، ضمن أولوياتها الاستثمارية، انطلاقًا من الدور المحوري للطاقة في دعم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية. ويركز الصندوق على الاستثمار في المشاريع التي تسهم في زيادة إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، وتعزيز الشراكات الوطنية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، والإسهام في تحقيق أمن الطاقة في فلسطين.

وتجمع صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة كهرباء محافظة القدس شراكة ممتدة في عدد من مشاريع الطاقة الشمسية، بهدف زيادة إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، وتحقيق وفورات اقتصادية، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والإسهام في تعزيز أمن الطاقة في فلسطين.