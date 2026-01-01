الدكتورة علا عوض عضواً في مجلس إدارة "باديكو"

نابلس /سما/

أعلنت شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة (باديكو) عن تعيين الدكتورة علا عوض عضواً في مجلس إدارتها.

وتتمتع د. عوض بخبرة واسعة ومتميزة في مجالات الاقتصاد والتنمية والإدارة؛ حيث تولت رئاسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لمدة 16 عاماً، أسهمت خلالها في تطوير أداء الجهاز وتعزيز حضوره على المستويين العربي والدولي، كما تشغل منصب مدير هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) في فلسطين.

وتمتلك د. عوض سجلاً حافلاً بالعضويات في مجالس أمناء وإدارات العديد من المؤسسات الوطنية والدولية من أبرزها مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، ومجلس إدارة البنك الإسلامي العربي، ومعهد أبحاث السياسات الاقتصادية )ماس(.

وعلى المستوى الدولي، تولت د. عوض رئاسة مجلس إدارة مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (SESRIC)، وعضوية مجلس إدارة الشراكة العالمية لبيانات التنمية المستدامة (GPSDD)، وعضوية المجلس الاستشاري Harvard Data Science Review ، كما ترأست الجمعية الدولية للإحصاء الرسمي (IAOS) ، لتكون أول امرأة من دولة نامية ومن العالم العربي تتولى هذا المنصب.

ورحب رئيس مجلس إدارة باديكو بشار مصري، بانضمامها إلى المجلس، قائلاً: "يمثل انضمام الدكتورة علا إلى مجلس الإدارة إضافة نوعية ومهمة، فهي صاحبة خبرة غنية في الاقتصاد والتنمية والإدارة على المستويين الوطني والدولي، ونحن سعداء بوجودها بيننا".

من جهتها، قالت د. علا عوض: "أعتز بهذه الثقة، ويسعدني أن أكون جزءاً من مجلس إدارة باديكو، وأتطلع إلى العمل مع زملائي في دعم مسيرة هذه الشركة الرائدة ومساهمتها في تنمية الاقتصاد الوطني".