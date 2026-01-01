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الدوري السعودي

خبر : الحزم يحقق انتصاره الأول بموسم جديد صعب

الإثنين 17 أغسطس 2026 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحزم يحقق انتصاره الأول بموسم جديد صعب



وكالات /سما/

الرياض/سما- انطلق موسم نادي الحزم السعودي بنتيجة إيجابية بعد تحقيقه فوزًا 2-1 على ضيفه فريق أبها في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

وأكد طلال العبلان، رئيس مجلس إدارة النادي، أن الفريق تمكّن من تجاوز صعوبات جمّة واجهها قبل المباراة، مشيدًا بدور وزارة الرياضة ورابطة الدوري السعودي في توفير التسهيلات اللازمة للنادي. وقال العبلان لممثلي الإعلام: "الحزم قدّم أداءً جيدًا رغم الظروف التي واجهناها قبل المباراة"، موضحًا أن "بداية الموسم تكون صعبة دائمًا على الفريق واللاعبين، لكن بعزيمة اللاعبين تمكنّا من العودة بالنقاط الثلاث".

وأشار رئيس الحزم إلى معالجة مشكلة الطيران التي كانت تواجه الفريق قبل التوجه لملاعب أبها، مؤكدًا أن النادي استخدم طائرة خاصة للانتقال. وأضاف أن النادي يتحمل التزاماته المالية بشكل كامل من أجل "ظهور الدوري بأفضل صورة".

وركّز العبلان على الاعتماد على العناصر المحلية في تشكيلة الحزم، مؤكدًا أن الفريق يعتمد دائمًا على اللاعبين السعوديين ويعتبر اللاعب الأجنبي "إضافة للنادي" وليس الأساس. وأوضح أن المدرب جلال القادري يتعامل مع جميع لاعبيه بتساوٍ بغض النظر عن جنسيتهم.

وعبّر رئيس النادي عن استياءه من عدم دخول لاعبي الأندية الوسطى للمنتخب السعودي، منتقدًا التركيز على لاعبي الأندية الكبرى فقط. وطالب بضرورة منح فرص متساوية للاعبين في جميع الأندية، خاصة وأن المنتخب السعودي يواجه استحقاقات قادمة مثل بطولة كأس الخليج وكأس آسيا.

وفيما يتعلق ببطولة كأس الملك، أبدى العبلان حرصًا على حصول الفريق على نتائج إيجابية، مؤكدًا أن "كل المواجهات في البطولة صعبة" لكن الفريق "يعمل على تحقيق الفوز".

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#نادي الحزم #الدوري السعودي للمحترفين #أبها

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