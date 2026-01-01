الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة

رام الله/ سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات خلال اقتحامات ومداهمات نفذتها في مناطق مختلفة من الضفة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من بلدة المغير شمال شرق رام الله، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطناً من بلدتي بيت امرين وكفر قليل، بعد اقتحام عدد من المنازل وتفتيشها وإلحاق أضرار بمحتوياتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين من محافظة الخليل، أحدهما من مدينة الخليل والآخر من بلدة يطا، فيما داهمت عدة منازل في بلدة بيت أمر وفتشتها وحققت مع أصحابها ميدانياً.

وفي محافظة جنين، واصلت قوات الاحتلال اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين، وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها، واعتقلت عدداً من الشبان، دون أن تتضح هوياتهم.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي الشواورة وزعترة شرق بيت لحم، ونصبت حاجزين عسكريين على مدخلي عابود والنبي صالح شمال رام الله، وأوقفت مركبات ودققت في هويات المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية.