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انتهاء مهلة الـ60 يوماً دون اتفاق بين واشنطن وطهران

الإثنين 17 أغسطس 2026 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انتهاء مهلة الـ60 يوماً دون اتفاق بين واشنطن وطهران



وكالات /سما/

انتهت، اليوم الإثنين، مهلة الـ60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الموقعة في حزيران/يونيو الماضي.

ونصت الوثيقة، التي نشرتها رويترز بنودها الأربعة عشر، على التفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة أقصاها 60 يوماً، قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

ورغم حلول الموعد، لم تعلن واشنطن أو طهران التوصل إلى اتفاق نهائي، كما لم يصدر بيان مشترك يؤكد تمديد المهلة.

وقال موقع "أكسيوس"، نقلا عن مصادر إقليمية، إن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران، من دون تحقيق تقدم ملموس حتى الآن.

وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل التهدئة، تتمسك إيران بورقة مضيق هرمز في مواجهة الضغوط الأميركية، في وقت تواصل فيه واشنطن فرض حصار بحري على إيران والتهديد بتشديد الضغوط على اقتصادها.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين مطلعين أن الحرس الثوري استغل فترة الهدوء التي أتاحتها مذكرة التفاهم لتعزيز التنسيق مع حلفاء طهران في المنطقة، تحسباً لإمكانية تصعيد الهجمات عند الحاجة.

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