شهداء وجرحى في قصف على حي التفاح وسواتر ترابية تعيق الحركة على شارع صلاح الدين جنوب غزة

غزة / سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 313 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد ثلاثة مواطنين واصابة عدد بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد المواطن طارق الراعي متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي ظهر اليوم في مواصي مدينة خان يونس.

كما اصيب سبعة من المواطنين في ذات القصف الذي استهدف خيمة غرب خان يونس .

وكانت طواقم الإسعاف انتشلت شهيدين من جنوب المدينة بينهم طفل اثر قصف اسرائيلي سابق.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزل لعائلة أبو خبيرة بمخيم النصيرات وسط القطاع ما أسفر عن اصابة عدد من أفراد العائلة بجراح.

وصباح اليوم الاثنين أُصيب ثلاثة مواطنين بجروح متفاوتة، جراء قصف مدفعي استهدف أحياءً سكنية ومخيمات للنازحين شرق مدينة غزة.

وحسب مصادر محلية حاولت مجموعة من عناصر المليشيات التابعة للاحتلال التسلل باتجاه أحد المنازل القريبة من الخط الأصفر، قبل أن تنفجر بهم عبوة ناسفة.

وأعقب الانفجار إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي استهدف منازل المواطنين وخيام النازحين، حيث سقطت عدة قذائف في محيط مفترقي "السنافور" و"الشجاعية" بالتزامن مع ذلك، تدخل الطيران المروحي بإطلاق النار في موقع الحدث، تحت غطاء مكثف من الطيران الحربي.

وشن طيران الاحتلال غارتين على المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وقامت اليات الاحتلال ظهر الاحد بوضع سواتر ترابية على شارع صلاح الدين قرب دوار الكويت لتمنع كليا حركة المواطنين على الشارع.

واصيب طفل جراء إطلاق آليات الاحتلال النار على خيام النازحين بمنطقة بئر 19 في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة

الاحصائيات

منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1262 شهيدا، إضافة إلى 4168 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 808 شهداء.

بلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 73391 شهيدا و174280 مصابا.