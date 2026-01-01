شريف منير يشارك للمرة الأولى في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وكالات /سما/

القاهرة/سما- تضم الدورة الـ 34 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء مشاركة فنية استثنائية للفنان شريف منير وفرقته الموسيقية نوستالجيا، وتأتي هذه المرة الأولى لهما على مسرح المهرجان العريق الذي يُقام على خشبة قلعة صلاح الدين الأيوبي في الفترة من 15 إلى 24 من أغسطس/آب الجاري.

يقدم شريف منير في هذا العرض حفلاً موسيقياً يستعرض من خلاله مهاراته الموسيقية والغنائية، مجسداً فيه شغفه بفن الموسيقى وموهبته التي تعكس طاقات إبداعية متجددة. يجمع العرض بين الذكريات الموسيقية والألحان الكلاسيكية من خلال استحضار الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام المصرية والمؤلفات الفنية العربية والغربية.

يتضمن العرض مزيجاً فنياً غنياً من الأعمال الموسيقية والغنائية الكلاسيكية، منها الموسيقى التصويرية من الأفلام السينمائية المصرية مثل "عريس من جهة أمنية" و"سهر الليالي" و"التوبة" و"بحلم معاك"، إلى جانب أغان عربية محبوبة من بينها "يا سلام على حبي وحبك" و"المليونيرات" و"حبيتك بالصيف" و"أنا آسف" و"سلطان أهل الهوى" و"صغيرة على الحب" و"حبيبي يا عاشق" و"علموني" و"حب" و"كنا نتلاقى" و"بحبك وبغار" و"على عش الحب" و"تملي في قلبي".

تُعتبر هذه المشاركة علامة فارقة في مسيرة شريف منير الفنية، حيث تتيح له فرصة عرض موهبته الموسيقية على أحد أهم المسارح الفنية في المنطقة، أمام جمهور واسع من عشاق الفن والموسيقى.

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