كورتيس تحطم الرقم القياسي العالمي في سباق 50 متراً ظهر بباريس

وكالات /سما/

حقّقت السباحة الإيطالية سارة كورتيس إنجازاً تاريخياً الأربعاء بتحطيمها الرقم القياسي العالمي لسباق 50 متراً ظهر للسيدات خلال الدور نصف النهائي ببطولة أوروبا للألعاب المائية في باريس، حين سجلت زمناً قدره 26.63 ثانية.

تفوقت كورتيس، البالغة 19 عاماً والدارسة في جامعة فيرجينيا، على الرقم القياسي السابق للأسترالية كايلي ماكيون، صاحبة خمس ميداليات ذهبية أولمبية، والذي بلغ 26.86 ثانية وسُجل في بودابست خلال جولة من جولات كأس العالم في أكتوبر 2023. وبفارق 0.23 ثانية فقط، أضافت كورتيس رقماً عالمياً جديداً إلى إرثها.

يُعتبر إنجاز كورتيس الأول من نوعه خلال بطولة أوروبا للألعاب المائية 2026. دخلت السباحة الإيطالية المنافسة كإحدى أبرز المرشحات للتألق، بعد تسجيلها رقماً قياسياً أوروبياً قدره 27.07 ثانية في بطولة سيتي كولي بروما في يونيو الماضي.

لم يقتصر نجاح كورتيس على هذا السباق وحده؛ فقد أحرزت الثلاثاء السابق الميدالية البرونزية في سباق 100 متر سباحة حرة قبل أن تحظى بالأضواء بتحطيمها الرقم العالمي الجديد، مما يضعها كمرشحة قوية للفوز في النهائي يوم الخميس.

احتلّت الروسية ألينا جايفوتدينوفا المركز الثاني في نصف النهائي بزمن قدره 26.91 ثانية، محققة بذلك ثالث أسرع وقت مسجل في تاريخ هذا السباق.

بخسارتها الرقم القياسي الجديد، ماكيون ــ التي سبق لها أن أحرزت إنجازاً تاريخياً عام 2023 بجمعها الأرقام القياسية العالمية لسباقات 50 و100 و200 متر ظهر في ذات الوقت ــ فقدت رقماً ثالثاً لها؛ فقد خسرت رقم 100 متر لصالح الأميركية ريغان سميث في يونيو 2024، ثم الآن رقم 50 متر. غير أنها لا تزال تحتفظ بالرقم القياسي العالمي في سباق 200 متر ظهر.

باريس

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