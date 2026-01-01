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حفل موسيقي ناجح

خبر : أنغام تستحضر تأثرها في حفلها بجدة وسط حضور جماهيري كبير

الإثنين 17 أغسطس 2026 03:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أنغام تستحضر تأثرها في حفلها بجدة وسط حضور جماهيري كبير



وكالات /سما/

جدة/سما- قدمت النجمة أنغام حفلاً موسيقياً ناجحاً في جدة بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان "كامل العدد"، استقطب حضوراً جماهيرياً كبيراً امتلأت أرجاء المسرح قبل انطلاقه بساعات، حيث توافد المحبون لالتقاط الاستمتاع بأغاني فنانتهم المفضلة.

قدمت أنغام خلال الحفل مختارات متنوعة من أعمالها الغنائية القديمة والحديثة، استقبلها الجمهور برقص وتصفيق مكثف وترديد حار لكلمات الأغاني. وفي لحظات الختام، وجهت الفنانة التحية للحضور الذي رد عليها بترديد اسمها وهتافات تقدير مستمرة، ما أثار في أنغام شعوراً بالتأثر العميق، فانهمرت دموعها على المسرح انعكاساً للحب والتقدير الذي شعرت به من الجمهور.

أطلقت أنغام مؤخراً ألبومها الجديد بعنوان "دى روحي" عبر قناتها على "يوتيوب" ومختلف المنصات الموسيقية الرقمية، ويضم أربع أغنيات. تحمل الأغنية الأولى "دى روحي" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، بينما جاءت "بعدك وجع" بكلمات علي إمام وألحان إيهاب عبدالواحد مع توزيع وإشراف موسيقي من أنغام نفسها. أما "محاصرني" فقد كتب وألحن عزيز الشافعي أنغامها، مع معالجة صوتية من خالد سند، فيما جاءت أغنية "مسافرة بعيد" من شاعرية محمود عصام حمزة وألحان عزيز الشافعي مع معالجة صوتية لطارق مدكور.

وعلى الصعيد المقبل، تسير أنغام في طريقها لإحياء حفل موسيقي جديد في الدوحة بقطر، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات على مسرح المياس في السادس عشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل. روجت الفنانة للحفل عبر ملصقها الدعائي على حسابها في "إنستغرام"، وتفاعل معها متابعوها خاصة من قطر، الذين أبدوا حماساً كبيراً لحضور العرض.

#أنغام #حفل موسيقي #جدة

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