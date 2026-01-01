رونالدو وجورجينا في أول ظهور عائلي علني بعد زفافهما البرتغالي

وكالات /سما/

الرياض/سما- ظهر لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزوجته جورجينا رودريغيز للمرة الأولى كزوجين أمام الجمهور في السبت الماضي بالرياض، بعد أيام قليلة من زفافهما في البرتغال. حرصا على اصطحاب أبنائهما معهما لمشاهدة مباراة النصر الافتتاحية ضد الفتح في ملعب الأول بارك.

شاهد الزوجان المباراة من مقصورة كبار الشخصيات، حيث حقق فريق النصر فوزاً بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. اختارت جورجينا إطلالة أنيقة تضمنت سترة ذهبية حريرية فوق بلوزة سوداء، بينما بدا رونالدو باسترخاء في قميص وبنطال أسود.

ظهر أبناء رونالدو يرتدون قمصان النصر الصفراء، وشوهدت جورجينا تحمل إحدى الفتيات الصغيرات في حضنها. وفي أثناء المباراة، جلس رونالدو مع إحدى بناته على حضنه بينما كانت العائلة تستمتع بالحدث الرياضي معاً.

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