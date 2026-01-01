تنسيق ألوان الباستيل للمحجبات: أفكار عصرية من مدونات الموضة

وكالات /سما/

تتصدر ألوان الباستيل اختيارات الملابس الصيفية للمحجبات، لما توفره من نعومة وانتعاش، مع إمكانيات واسعة للتنسيق والابتكار في الإطلالات اليومية.

ترتكز استراتيجية تنسيق هذه الدرجات على خيارين: الاعتماد على لون باستيل واحد في الإطلالة، أو دمج عدة درجات فاتحة مع ألوان أخرى. ومن خلال تجارب مدونات الموضة المحجبات، تظهر مجموعة من الأساليب التي تجمع بين الأناقة والعملية.

اختارت إحدى المدونات اللون الليلكي الفاتح للظهور برقي وهدوء، حيث نسقت قميصاً خفيفاً مع توب بالدرجة نفسها وتنورة طويلة واسعة، مكملة الإطلالة بحجاب بدرجة بنفسجية أغمق لإضافة تدرج متناغم ولمسات ذهبية ناعمة.

بينما اعتمدت أخرى درجة الأزرق السماوي الفاتح عبر قميص وطبقات بنفس الدرجة، مع حجاب بني داكن وبنطلون بالتدرج ذاته، ما أنتج تبايناً أنيقاً بين نعومة الأزرق الفاتح ودفء الدرجات البنية، وأكملت بحقيبة تجمع بين اللونين.

في إطلالة صيفية أخرى، ظهرت بفستان بقصة انسيابية بدرجة صفراء كريمية فاتحة، مع حجاب بني عاجي لتحافظ على لوحة لونية متناغمة وفاتحة، مضيفة لمسة جرأة بسليبر أرجواني.

واختارت مدونة الوردي الباستيلي في تنسيق عصري يجمع بين الأنوثة والعملية، حيث رتدت كنزة وردية مع توب أبيض وبنطلون جينز واسع، وأضافت حجاباً أسود وحقيبة سوداء ونظارة شمسية لإضافة درجات داكنة تكسر الهدوء.

وفي خيار آخر، ظهرت بإطلالة بدرجة الأخضر المينت الهادئة عبر قطعة علوية انسيابية مع بنطلون بالدرجة ذاتها، ومرتديةً حجاباً ببيج فاتح يضيف دفئاً هادئاً ويكسر أحادية اللون بأسلوب أنيق.

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