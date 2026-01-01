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خبر : ليلى أحمد زاهر توضح سوء الفهم حول حوارها مع بوخش

الإثنين 17 أغسطس 2026 02:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليلى أحمد زاهر توضح سوء الفهم حول حوارها مع بوخش



وكالات /سما/

اعترضت الفنانة ليلى أحمد زاهر على الجدل الذي أثير إثر عرض حلقتها مع زوجها الفنان والمنتج هشام جمال في برنامج "ABtalks" الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش، مؤكدة أن الحوار تعرض للقطع وتشويه السياق.

أوضحت زاهر أن بعض أجزاء الحوار التي أثارت الخلاف لم تُعرض كاملة، وأن هذا التقطيع أدى إلى سوء فهم لتصريحاتها. وأشارت إلى أن زوجها استحوذ على جزء كبير من الحديث، مما أثر على مسار الحوار.

كشفت أن زوجها تحدث معها لاحقًا واعترف بأن تصرفه لم يكن صحيحًا. وأضافت أن هشام جمال أدرك أن بعض التصرفات التي اعتاد عليها يحتاج إلى مراجعة وتصحيح، مشددة على عدم تكرار موقف مشابه منذ ذلك الحين.

أكدت زاهر أن اعتراف الشخص بخطئه وقدرته على تحليل المشكلة والتواصل مع شريكته والعمل على تغيير سلوكه، يستحق التقدير والاحترام.

تحدثت عن علاقتها الزوجية، موضحة أن العلاقة بدأت قبل نحو أربعة أعوام، وتزوجت زوجها قبل حوالي عام ونصف. وأكدت أنها الأكثر معرفة بتفاصيل حياتهما والاتفاقات التي تجمعهما.

أشارت إلى أن والدتها وجداتها وشقيقاتها وصديقاتها المقربات يتابعن حياتهما عن قرب ويقدرن هشام جمال ويتمنين لهما استمرار التفاهم بينهما.

أكدت أن زوجها يضعها ضمن أولوياته وحرص على احتوائها خلال التغيرات النفسية والمشاعر المختلفة التي مرت بها أثناء فترة الحمل، التي وصفتها بأنها تجربة جديدة عليهما.

أعربت عن تفاؤلها بمستقبل حياتهما، مشيرة إلى أنهما تمكنا من تجاوز المرحلة الأولى من الزواج بالحب والتفاهم. وطلبت من متابعيها الدعاء لها ولزوجها، مؤكدة أنهما يعيشان من أسعد مراحل حياتهما ويستعدان لاستقبال مولودتهما الأولى.

#ليلى أحمد زاهر #هشام جمال #ABtalks

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