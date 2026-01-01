قلق الالتزام المهني يعيق الشباب.. أسباب نفسية وحلول علاجية

وكالات /سما/

يواجه عدد كبير من الشباب حالة من القلق والتردد عند الالتزام بخيار وظيفي محدد، وتُعرّف الدراسات النفسية هذه الظاهرة بـ "فوبيا الالتزام"، التي تبرز بشكل خاص في مراحل بداية الحياة المهنية عندما يحاول الشاب تحديد مساره المستقبلي.

أرجع الباحثون النفسيون أسباب هذا القلق إلى عوامل متعددة، في مقدمتها غياب الرؤية الواضحة عما يريده الشاب فعلاً. تشير الاختصاصية النفسية ميشيل جولدمان إلى أن الرؤية المهنية تعمل بمثابة بوصلة توجه القرارات، وعند غيابها يبقى الشخص في حالة تنقل مستمر بين خيارات متعددة دون استقرار.

يلعب الخوف من الفشل دوراً محورياً في هذا الصراع. يؤكد المتخصص النفسي لايونز أن الكثيرين الذين يتجنبون الالتزام يعيشون في قلق دائم يسيطر عليه سؤال "ماذا لو فشل هذا الاختيار؟"، مما يدفعهم لتجنب الالتزام الكامل كآلية حماية من إحساس الفشل المحتمل.

يسهم انتشار الفرص الوظيفية والخيارات المتاحة، أكثر من أي وقت سابق، في تعقيد عملية القرار. ترى مدربة التطوير المهني أليسيا غاندولفو أن الالتزام بخيار واحد يعني التخلي عن البدائل، وهذا قد يبدو مقيداً للشباب الذين يرون في كل خيار آفاقاً محتملة.

تترك التجارب المهنية المؤلمة، وحتى الانفصالات العائلية في الطفولة، آثاراً نفسية طويلة الأمد. تشير منصة "Anchor Therapy" المتخصصة في العلاج النفسي إلى أن هذه التجارب السلبية تعزز سلوك التجنب والقلق تجاه أي التزام جديد، خوفاً من تكرار الألم.

يرتبط الخوف من الالتزام أيضاً بمخاوف عميقة تتعلق بفقدان الاستقلالية. يشعر البعض أن اختيار مسار وظيفي واحد يحد من إمكانياتهم المستقبلية ويحرمهم من تجربة كل الخيارات المتاحة.

بناءً على هذه الأسباب، وضع المتخصصون النفسيون عدة استراتيجيات للتغلب على هذا القلق. ينصح موقع "Psychology Today" بتبني نهج تدريجي يبدأ بالتزامات صغيرة، ثم البناء التدريجي نحو التزامات أكبر، مما يمنح الشباب فرصة لبناء الثقة في قدرتهم على الالتزام.

تؤكد الدراسات على أهمية فهم المصدر الحقيقي للخوف. بدلاً من الاستغراق في لوم الذات، يُنصح بتحديد السبب الجذري للقلق قبل اتخاذ أي قرار مهني كبير.

حينما يصبح القلق نمطاً متكررة يعيق التقدم، يأتي الدعم المتخصص كخيار فعال. تشير "Cleveland Clinic" إلى أن العلاج السلوكي المعرفي يساعد في الوصول إلى جذور الأفكار التي تغذي هذا القلق وتحويلها إلى تصورات أكثر إيجابية، كما يفيد العلاج بالتعرض التدريجي في تقليل التهديد المتصور.

لا يعني التغلب على هذا القلق اختيار مسار واحد جامد للأبد. تُشير الأبحاث الحديثة إلى أن الأجيال الجديدة تعيد تعريف الالتزام المهني من خلال "المسارات المهنية المتعددة"، حيث يجمع الشخص بين أدوار مختلفة بدلاً من البقاء في وظيفة واحدة، إلا أنه يجب الحذر من الإفراط في المرونة دون عمق كافٍ.

يؤكد الخبراء أن انتظار اليقين المطلق قبل اتخاذ خطوة هو خطأ شائع. الدراسات النفسية تؤكد أن هذا اليقين نادراً ما يتحقق بالكامل، والتقدم الفعلي يحدث عندما يتقبل الشخص قدراً من الغموض ويمضي قدماً رغم ذلك. من المهم تذكّر أن أي مسار وظيفي قابل للتعديل لاحقاً، والالتزام لا يعني بالضرورة خياراً نهائياً لا رجعة فيه.