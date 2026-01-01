معتقدات خاطئة شائعة عن أول يوم بعد الولادة

وكالات /سما/

تمر الأم بمرحلة حساسة تسمى النفاس، تبدأ من لحظة الولادة وتستمر نحو 40 يوماً، وهي فترة انتقالية تنتقل فيها الأم من مرحلة الحمل إلى دورها الجديد كمرضعة وعاملة على رعاية مولودها الجديد.

خلال هذه المرحلة، تحتاج الأم إلى عناية خاصة بصحتها الجسدية والنفسية، والتركيز على استعادة قوتها وحيويتها، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة لطفلها. لكن معتقدات شعبية خاطئة تنتشر بين النساء قد تؤثر سلبًا على هذه الفترة الحساسة.

أشارت استشارية طب النساء والولادة الدكتورة أنسام عبد السميع إلى عدد من المعتقدات الخاطئة الشائعة حول أول 24 ساعة بعد الولادة، والتي يجب على الأمهات تجنب تصديقها أو العمل بها.

من هذه المعتقدات الخاطئة، إرضاع المولود رضعة كاملة ومشبعة منذ البداية، بينما الواقع أن إنتاج الحليب يتطلب وقتًا، وأن الطفل يحتاج إلى رضعات قصيرة ومتكررة في البداية. كما أن تقييم شدة النزف بطريقة خاطئة من المعتقدات الشائعة التي قد تقلق الأم بلا سبب.

تؤكد الدكتورة عبد السميع على أهمية اتباع جدول محدد خلال الساعات الأولى بعد الولادة، مع الابتعاد عن هذه المعتقدات والعمل وفقاً للنصائح الطبية الصحيحة.

ملاحظة: قبل تطبيق أي نصيحة طبية أو علاج، يجب استشارة طبيب متخصص.

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