غذاء صحي متوازن لطفلك في عمر 16 شهراً

وكالات /سما/

يدخل طفلك في مرحلة انتقالية مهمة عند بلوغه 16 شهراً، حيث يزداد اهتمامه باستكشاف الأطعمة المختلفة والاعتماد على نفسه في تناولها باستخدام أصابعه أو الملعقة. تشعر معظم الأمهات في هذه المرحلة بقلق حول توفير وجبات متوازنة تجمع بين القيمة الغذائية والسلامة، خاصة مع احتمالية قلق الطفل أثناء تناول الطعام.

تُعتبر الحبوب الكاملة خياراً مثالياً لهذا العمر، وتشمل المعكرونة والخبز الأسمر والأرز. الحصة المناسبة لطفل في هذه السن تتراوح بين ربع ونصف شريحة من خبز الحبوب الكاملة، أو حوالي 4 ملاعق كبيرة من الحبوب المطبوخة. يمكن تحضير كعكات من الحبوب الكاملة مع إضافة الفاكهة، أو قطع السندويشات بأشكال جذابة باستخدام قطاعات المعجنات لجعل الوجبات أكثر متعة للطفل.

بخصوص الحليب، يمكنك الاستمرار في الرضاعة الطبيعية أو الانتقال إلى حليب البقر كامل الدسم المبستر كمشروب رئيسي. يُنصح بتقديمه في كوب بدلاً من الزجاجة لتقليل خطر تسوس الأسنان وتسهيل الانتقال من الرضاعة. الكمية الموصى بها للأطفال من 12 إلى 24 شهراً تتراوح بين 480 و720 ملليلتراً يومياً، مع الانتباه إلى أن تجاوز هذه الكمية قد يقلل من شهية الطفل للأطعمة الصلبة.

إذا لم يفضل طفلك الحليب، يمكن تقديم الزبادي كبديل فعّال، حيث تكفي 3 حصص يومية لنمو سليم. يمكن مزج الزبادي مع هريس الفاكهة المفضلة للطفل كوجبة خفيفة لذيذة. من المهم أيضاً استشارة طبيب الأطفال حول ضمان حصول الطفل على فيتامين د والكالسيوم في نظامه الغذائي.

الفواكه بألوانها وروائحها وأشكالها المختلفة تجذب انتباه الطفل الصغير بشكل طبيعي. يُنصح بتقديم فاكهة جديدة كل يوم لتحفيز براعم التذوق. عند تقديم الفواكه، يمكن تقطيع العنب والخوخ إلى أرباع، وتقطيع الفواكه الصلبة كالتفاح والإجاص إلى شرائح رقيقة، وهرس الفواكه الطرية كالموز. للأطفال من سنة إلى 4 سنوات، الكمية المناسبة حوالي 40 غراماً، ويمكن تقديم حصة أو حصتين مع الوجبات أو كوجبات خفيفة.

يعاني حوالي 6% من الأطفال بين سنة وثلاث سنوات من نقص الحديد، لذا من المهم إدراج الأطعمة الغنية به. الدجاج من أكثر مصادر الحديد غنى وأكثرها تفضيلاً من الأطفال. للطفل البالغ 16 شهراً، يُنصح بتقديم حوالي 80 غراماً من الدجاج أو الديك الرومي المطبوخ قليل الدهن، ويمكن تقديمه بطرق متنوعة مثل القطع الصغيرة أو المبشورة.

الخضراوات مصدر أساسي للفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، وتساهم بشكل كبير في تعزيز مناعة الطفل. يُنصح بتقديم 2 إلى 3 حصص يومية، حيث تعادل كل حصة ملعقة إلى ملعقتين كبيرتين تقريباً. يمكن إضافة الخضراوات إلى الصلصات ووجبات الإفطار بتقطيعها ناعماً أو خلطها، أو إضافتها إلى وجبات خفيفة كالكعك.

البقوليات مثل الحمص والعدس والفاصوليا غنية بالبروتين والحديد والألياف وفيتامينات ب. الكمية اليومية الموصى بها حوالي كوب واحد من البقوليات المعلبة المطبوخة. يمكن تقديمها على شكل حساء أو هريس على خبز التوست الأسمر أو مخلوطة مع الخضراوات والحبوب.

البيض مصدر غني بالبروتينات والعناصر الغذائية، ويمكن تقديمه مسلوقاً أو مخفوقاً أو كعجة مع خضار مفرومة. يُنصح بتناول نصف بيضة إلى بيضة كاملة يومياً، لكن الأطفال دون سن الخامسة لا يجب أن يتناولوا أكثر من بيضتين أسبوعياً. البيضة الواحدة تحتوي على حوالي 4 غرامات من البروتين، والأطفال من سنة إلى 3 سنوات يحتاجون إلى 13 غراماً يومياً.

دماغ الطفل يحتاج إلى دهون أساسية مثل أحماض أوميغا 3 والإيكوسابنتاينويك لينمو بشكل سليم. تأتي هذه الدهون الصحية بشكل رئيسي من الأسماك، لذا يجب أن تكون السمك جزءاً أساسياً من النظام الغذائي. الكمية الموصى بها للأطفال من سنة إلى 3 سنوات حوالي 28 غراماً، مع اختيار خيارات آمنة مثل السلمون والسردين والرنجة، وهي غنية بأوميغا 3 وتحتوي على مستويات منخفضة من الزئبق.

دقيق الشوفان وجبة فطور مغذية ممتازة، فهو مصدر ممتاز للكربوهيدرات والبروتينات والألياف، ويمنح الطفل الشعور بالشبع لساعات. يمكن تحضيره من حبوب متنوعة مثل الشوفان أو القمح أو الأرز، وإضافة فواكه مهروسة كالموز أو التفاح أو ملعقة من الزبادي لزيادة قيمته الغذائية.

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