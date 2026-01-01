منصوري تعرض نسختين فريدتين من بوغاتي في مهرجان بيبل بيتش

وكالات /سما/

أطلقت شركة التعديل الألمانية المتخصصة منصوري مشاركتها الأولى في مهرجان بيبل بيتش كونكورس ديليغانس بولاية كاليفورنيا لعام 2026 محتفية بعرض طرازين استثنائيين من سيارات بوغاتي السوبركار الأسطورية، يحمل الأول اسم Vincero والثاني Vivere، وكلاهما نسخة واحدة فقط من نوعها في العالم.

تعكس هذه النسختان الفريدتان براعة منصوري في مجال تطوير السيارات الخارقة، حيث أعادت الشركة صياغة مفهوم الفخامة والتخصيص في فئة السيارات الهايبر كار، متجهة نحو تصاميم أكثر دقة وأناقة بدلاً من الألوان الصارخة التقليدية. وتُقدم هاتان السيارة خدمة لذوق جامعي السيارات الفاخرة حول العالم الذين يبحثون عن تحفٍ فنية على أربع عجلات.

تقوم Mansory Vincero، وهو اسم إيطالي الأصل يعني "سوف أنتصر"، على قاعدة بوغاتي ميسترال W16 برمضة مفتوحة السقف، وقد زُودت بتعديلات جمالية تركز على عناصر الكربون فايبر، مما يمنحها مظهراً متطوراً مع الحفاظ على الأداء الأسطوري الذي اشتهرت به سيارات بوغاتي بمحركها W16 القوي.

أما النسخة الثانية Mansory Vivere، والتي تعني بالإيطالية "أن تعيش"، فتُكمل العرض المبهر بتركيبة جديدة من جنوط "الفورجد" المتقدمة، مما يعكس مدى اهتمام منصوري بالتفاصيل الدقيقة التي تحول السيارات الفارهة إلى أعمال فنية خالدة.

وتُمثل خطوة منصوري في الظهور بمهرجان بيبل بيتش العريق بهذه النسختين من بوغاتي تحولاً استراتيجياً في فلسفة الصانع الألماني، حيث يُبرهن على قدرته على التعامل مع رغبات جامعي السيارات النخبويين الذين يسعون إلى امتلاك قطع نادرة بدلاً من مجرد سيارات فاخرة. وينطبق هذا بشكل خاص على السوق العربية والعالمية، حيث يشكل المشترون الذين يقدّرون الحرفية والندرة فئة متنامية من العملاء المحتملين لمثل هذه التعديلات الحصرية.

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