بورشه 993 تتحول لحشرة سباق.. تحفة كربونية بـ1.35 مليون دولار

وكالات /سما/

كشفت شركة جيوثنر ويركس المتخصصة في تعديل سيارات بورشه عن نسخة متطورة من الجيل الأسطوري 993، تحمل اسم GXR-Evo، وهي سيارة سباق حقيقية قابلة للقيادة بصفة قانونية على الطرقات العامة. يقتصر إنتاجها على 15 سيارة فقط عالمياً بسعر يبدأ من 1,350,000 دولار أمريكي، ما يعادل حوالي 5,062,500 ريال سعودي.

أُعيدت هندسة السيارة بالكامل لتصبح آلة سرعة متقدمة، حيث استُخدمت ألياف الكربون (12k 2×2 Carbon-Fiber) في تصنيع جميع الأجزاء الخارجية بدلاً من المعادن التقليدية. يشمل التصميم موزع هواء أمامي ضخم وزعانف جانبية، بالإضافة إلى جناح خلفي عملاق وزعنفة قرش مركزية تمنح السيارة مظهراً يشبه سيارات سباقات التحمل الموجودة في البطولات الاحترافية. كما استُبدل الزجاج الخلفي والنوافذ الجانبية بألواح كربونية حصرية، مما أسهم في تحقيق وزن إجمالي بلا مثيل يقل عن 1,088 كيلوغراماً.

المحرك والأداء في GXR-Evo تمثل جوهر روحها الرياضية. طورت جيوثنر ويركس محركاً بوكسر خلفياً (فلات سكس) بسعة 4.0 لتر، يعتمد على التنفس الطبيعي ويولد قوة 455 حصاناً مع إمكانية الدوران حتى 9,000 دورة في الدقيقة، وذلك بالتعاون مع خبراء السباقات في Rothsport Racing. يتصل المحرك بنظام دفع خلفي عبر ناقل حركة يدوي معدل من 6 سرعات من شركة Getrag.

تُستكمل مكونات السباق بمكابح Brembo Pista المتطورة، وجنوط بنظام القفل المركزي، ونظام تعليق مخصص من JRZ، بالإضافة إلى مقابس رفع هيدروليكية سريعة مدمجة في الهيكل لتسهيل صيانة السيارة بسرعة في بيئة السباق. وعلى الرغم من قابليتها للقيادة على الطرقات العامة، فإن المقصورة الداخلية تعكس روح الحلبات الاحترافية بكل تفاصيلها.

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