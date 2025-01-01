سبايكر تكشف السيارة الفارهة C8 بريلياتور XXV بـ 800 حصان وإنتاج محدود

وكالات /سما/

كشفت شركة سبايكر الهولندية عن سيارتها الرياضية الجديدة C8 بريلياتور XXV كوبيه خلال فعالية ذا كويل ضمن أسبوع مونتيري للسيارات، في خطوة تمثل عودتها إلى صناعة السيارات الخارقة بعد سنوات من الإفلاس والتراجع من السوق.

تعتمد السيارة على محرك V8 بسعة 4.0 لتر مع نظام توربو مزدوج، ينتج قوة تبلغ 800 حصان وعزم دوران يصل إلى 1,000 نيوتن متر، ويتم نقل القوة إلى العجلات الخلفية من خلال علبة تروس يدوية بـ 6 سرعات. وتشير الشركة إلى أن السرعة القصوى للمركبة تتجاوز 350 كيلومتر في الساعة.

خططت سبايكر لإنتاج 25 نسخة حصرية فقط من هذه السيارة، حيث يتم تصنيع كل واحدة وفقاً لمواصفات العميل الخاص دون الإعلان عن أسعار محددة حتى الآن. وينطوي كل إنتاج على استثمار زمني كبير، حيث تستغرق عملية التصنيع لكل سيارة حوالي 2,100 ساعة عمل.

تتميز C8 بريلياتور XXV بهيكل مصنوع بالكامل من الألمنيوم، مع مجموعة شاملة من التفاصيل الملهمة من المجال الجوي. يشمل ذلك فتحات NACA الهندسية لتوجيه التدفق الهوائي نحو المحرك، إلى جانب مصابيح خلفية تستوحي تصميمها من الطائرات المقاتلة النفاثة. كما تمتد زعنفة بارزة من السقف باتجاه المؤخرة، في إشارة مباشرة إلى السيارة C1 Aerocoque التاريخية التي قدمتها سبايكر عام 1919.

امتدت الإلهامات الجوية إلى داخل المقصورة وخارجها على حد سواء. فالشبك والفتحات والدواسات وشبك العادم جميعها تحمل ملامح الأسلوب الطيراني، وتتزين مقاعدها برموز هندسية على شكل مثلثات متداخلة. وتأتي العجلات بتصاميم تشبه مراوح الطائرات.

تجمع المقصورة بين التكنولوجيا الحديثة والتصميم التقليدي. تضم شاشة عرض أمامية من نوع HUD متطورة، بينما تحتفظ الشركة بعدادات وأزرار بتصميم تناظري كلاسيكي. وتوفر السيارة وضعية خاصة تسمى Butterfly Mode، التي تسمح بفتح جميع الألواح المتحركة في الهيكل، بما فيها حجرة المحرك، بضغطة زر واحدة فقط.

يعتمد الإنتاج على استخدام الألمنيوم المشغول يدويًا والمشكل بعناية فائقة. تعمل سبايكر مع شركة Coventry Prototype Panels البريطانية في إنجلترا لصنع الألواح الألمنيومية المخصصة لكل سيارة. وظهرت النسخة الأولى بطلاء أخضر فاقع (Quail Green) مزينة برقائق ذهبية وردية، مع تفاصيل خارجية بنفس الألوان ومقصورة مغطاة بجلد Tuscan Saddle الفاخر.

تمثل هذه السيارة فصلاً جديداً في قصة سبايكر المعقدة. ففي أكتوبر 2025، استعاد المؤسس المشارك فيكتور مولر السيطرة على حقوق اسم الشركة بعد سنوات من الإفلاس والنزاعات القانونية المستمرة. وفي يونيو من العام الجاري، اشترى فولوديمير نوسوف حصة كبيرة في الشركة، مما عزز آفاق إعادة إحياؤها.

تعتقد سبايكر أن نجاح إطلاق C8 بريلياتور XXV قد يشكل نقطة انطلاق لمشاريع طموحة قادمة. تخطط الشركة للعمل على سيارة D8 الكروس أوفر الجديدة، وكذلك العودة إلى المشاركة في سباقات GT3 التنافسية، مما يعيد سبايكر إلى مشهد السيارات الرياضية العالمي.

اقرأ أيضًا: