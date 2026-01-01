أطعمة تعزز المناعة وتحمي الجسم من الأمراض

وكالات /سما/

يمثل الاختيار الصحيح للأطعمة إحدى أبسط الطرق لتقوية جهاز المناعة لديك وتعزيز قدرته على مقاومة الأمراض المختلفة. فالأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة توفر الدعم الغذائي الذي يحتاجه الجسم ليعمل جهازه المناعي على أفضل وجه.

وفي حين لا يمكن لأي طعام وحده أن يحميك من الإصابة بالأمراض، فإن المغذيات الموجودة في بعض الأطعمة قد تساعد جسمك على البقاء في حالة دفاعية قوية. وتشتهر الحمضيات، مثل البرتقال والجريب فروت واليوسفي والليمون، بدورها في تقوية المناعة؛ لاحتوائها على فيتامين «ج» الذي يساعد الجسم على تكوين خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن مقاومة العدوى.

تحتوي الحمضيات أيضاً على مركبات مضادة للالتهابات ومضادات أكسدة قوية تسرّع تعافي الجسم عند الإصابة بالمرض، وقد توفر حماية طويلة الأمد ضد الأمراض المزمنة، بما فيها السرطان. وللتوت دور مماثل؛ فهو غني بفيتامين «ج» ومضادات أكسدة قوية تدعم المناعة، وأثبتت الدراسات امتلاكه خصائص مضادة للفيروسات والميكروبات والالتهابات.

أما الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين والماكريل والرنجة فهي مصادر ممتازة لأحماض «أوميغا 3»، التي تساهم في تقليل الالتهاب ودعم صحة المناعة بشكل عام. كما أن هذه الدهون الصحية قد تساعد على تهدئة الاستجابات المناعية المفرطة، مما يفيد في إدارة أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي. ويعزز فيتامين «د» الموجود في الأسماك الدهنية المناعة ويحمي الجسم من الفيروسات والبكتيريا.

يتوفر البروكلي بمعادن وفيتامينات داعمة للمناعة تشمل فيتامينات «أ» و«ج» و«ك» والحديد. وينتج البروكلي مركبات تساعد الجسم على إنتاج الجلوتاثيون، وهي مادة مضادة للأكسدة تدعم نشاط الخلايا المناعية وتنظم الالتهابات، مما قد يقلل خطر الإصابة ببعض الأمراض.

استُخدم الثوم للأغراض الطبية لقرون عديدة بسبب خصائصه الطبيعية الداعمة للمناعة. يحتوي المركب النشط الرئيسي فيه، وهو الأليسين، على تأثيرات قوية مضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات، وخصائص مضادة للأكسدة تساعد على تقليل الالتهاب وتقلل من خطر الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب.

يشتهر اللوز بغناه بفيتامين «ه»، وهو مضاد أكسدة قوي يحمي الخلايا ويدعم جهاز المناعة. وتشير الأبحاث إلى أن اللوز قد يوفر دعماً إضافياً مضاداً للفيروسات. وتعتبر الخضراوات الورقية مثل الكالي والسبانخ والسلق السويسري والكرنب من الأطعمة المغذية والمعززة للمناعة، فهي غنية بفيتامينات «أ» و«ج» ومضادات أكسدة أخرى تدعم الاستجابة المناعية.

يحتوي الزبادي على البروبيوتيك الحي، وهي بكتيريا مفيدة توازن الميكروبيوم المعوي. وبما أن حوالي 70 في المائة من الخلايا المناعية موجودة في الأمعاء، فإن الحفاظ على ميكروبيوم صحي ضروري للمناعة الشاملة. تدعم بيئة الأمعاء المتوازنة وظيفة الخلايا المناعية وتقلل الالتهابات وتساعد الجسم على الاستجابة لالتهابات الجهاز التنفسي والهضمي. يوفر الزبادي أيضاً فيتامينات «أ» و«د» والزنك، وكلها تدعم الاستجابة المناعية.

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