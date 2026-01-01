أحمد يتوج بلقب بطولة موسم جدة للشطرنج للمرة الثانية تواليًا

وكالات /سما/

جدة/سما- أكمل لاعب الشطرنج المصري عدلي أحمد سيطرته على البطولة بتتويجه بلقب موسم جدة للشطرنج للعام الثاني على التوالي، عقب اختتام الفعاليات يوم الأربعاء بعد جولات منافسة استغرقت أسبوعين.

شارك في المسابقة حوالي 400 لاعب ولاعبة يمثلون دولًا عديدة من مختلف أنحاء العالم، نظمتها جمعية كتايا للرياضات الذهنية.

حصل بطل البطولة على جائزة قدرها 20 ألف ريال، بينما نال لاعب جورجيا سيباشفيلي المركز الثاني وحقق 10 آلاف ريال، وتابع اللاعب المصري هشام عبد الرحمن بحصوله على المركز الثالث وجائزة بقيمة 5 آلاف ريال.

أثبتت البطولة قدرتها على جذب منافسين من مستويات عالمية، معززة موقع جدة كوجهة رياضية وثقافية تستضيف فعاليات نوعية تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة وتعزيز دور القطاع غير الربحي والمشاركة المجتمعية.

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