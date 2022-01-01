الجزائر تحتل المركز الثالث في أمم إفريقيا.. المغرب يخسر في الترجيح مجددًا

وكالات /سما/

الرباط/سما- حسمت الجزائر مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم النسوية لصالحها بركلات الترجيح، بعد فوزها على المغرب 3-2 السبت، في الرباط.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل إيجابي 1-1، حيث سجلت كوثر أزراف للمغرب في الدقيقة 37، ثم عادلت لينا بوساحة في الدقيقة 83.

في ركلات الترجيح، سجل منتخب المغرب أول ركلتين، لكنه أهدر الثلاث التالية. بينما أخفقت الجزائر في ركلتين من أصل أربع قبل أن تحرز إيناس بلومو ركلة الفوز التي منحت فريقها الميدالية البرونزية.

تكرر السيناريو المؤلم للمنتخب المغربي الذي خرج من نصف النهائي الأربعاء الماضي أمام الكاميرون أيضًا بركلات الترجيح، بعد أن تصدت حارسة مرماه لثلاث ركلات متتالية.

تمثل هذه الميدالية البرونزية إنجازًا تاريخيًا للجزائر، وهي المرة الأولى التي تخرج فيها من بطولة أمم إفريقيا بميدالية.

استضاف المغرب البطولة للمرة الثالثة تواليًا، وتابع سجل بخيب من الأمل حيث احتل المركز الثاني في نسختي 2022 و2024.

تأهل منتخبا الجزائر والمغرب إلى نهائيات كأس العالم 2027 في البرازيل، إلى جانب فريقي النهائي الكاميرون ومالاوي اللذان سيتنافسان الأحد القادم. وتبقى فرصة الصعود متاحة لمنتخب جنوب إفريقيا عبر الملحق القاري.

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