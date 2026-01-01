"غزة قد تكون الشرارة".. مسؤول إسرائيلي يحذر من حرب إقليمية وتدخل إيراني مباشر

القدس المحتلة/سما/

في تصريحات تعكس حجم القلق داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، حذر مسؤول أمني إسرائيلي من أن أي عملية عسكرية واسعة النطاق تهدف إلى "تطهير" قطاع غزة قد تجر المنطقة بأكملها إلى حرب أكبر وأكثر تعقيداً، قد تصل إلى حد التدخل الإيراني المباشر في الصراع.

وقال المسؤول إن السيناريو الذي تخطط له إسرائيل في غزة لا يقتصر على المواجهة مع الفصائل الفلسطينية فقط، بل يحمل مخاطر استراتيجية قد تدفع أطرافاً إقليمية إلى الانخراط في القتال، ما قد يحول الحرب الحالية إلى مواجهة متعددة الجبهات يصعب احتواؤها.

ويأتي هذا التحذير في وقت تتزايد فيه النقاشات داخل إسرائيل بشأن مستقبل العمليات العسكرية في القطاع، وسط مخاوف من أن يؤدي أي تصعيد كبير إلى ردود فعل تتجاوز حدود غزة. وتُعد إيران أحد أبرز الأطراف التي تراقب مجريات الحرب عن كثب، خصوصاً في ظل التوترات المتراكمة بينها وبين إسرائيل خلال السنوات الأخيرة.

ويرى مراقبون أن الحديث عن احتمال "تدخل مباشر" من إيران يعكس إدراكاً متزايداً داخل إسرائيل بأن كلفة الحسم العسكري الكامل في غزة قد لا تقتصر على الساحة الفلسطينية، بل قد تمتد إلى الإقليم بأسره، مع ما يحمله ذلك من تداعيات أمنية وعسكرية واقتصادية واسعة.

وبينما تواصل إسرائيل دراسة خياراتها العسكرية، يبقى هاجس توسع الحرب إلى مواجهة إقليمية شاملة أحد أبرز التحديات التي تواجه صناع القرار في تل أبيب، في ظل بيئة إقليمية شديدة الحساسية وقابلة للاشتعال في أي لحظة.