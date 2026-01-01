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الذكاء الاصطناعي

خبر : خدمة Ultrafast من OpenAI تسرّع معالجة ChatGPT بـ 14 ضعفًا

الأحد 16 أغسطس 2026 11:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
خدمة Ultrafast من OpenAI تسرّع معالجة ChatGPT بـ 14 ضعفًا



وكالات /سما/

كشفت شركة OpenAI عن خدمة جديدة تحمل اسم Ultrafast، توفر معالجة متسارعة لنموذج ChatGPT بسرعات قياسية لم تحققها من قبل. وتعتمد هذه الخدمة على تشغيل نموذج GPT-5.6 Sol بمعدل معالجة يصل إلى 14 ضعف سرعة النمط القياسي، ما يجعلها موجهة للتطبيقات التي تتطلب معالجة فورية خاصة في مجالات الاستجابة للأعطال الطارئة والتحليل المالي اللحظي.

ينتج النموذج الجديد حوالي 750 رمزًا في الثانية الواحدة، وهو إنجاز يعيد تعريف تجربة التعامل مع المساعدات الرقمية والأنظمة التفاعلية. حسب تصريحات الشركة، لم يعد المستخدمون مضطرين للاختيار بين نموذج ذكي لكن بطيء أو نموذج سريع لكن محدود الإمكانيات، بعدما استطاعت OpenAI دمج القدرتين معًا. هذا التطور حاسم بشكل خاص للقطاعات التي تقاس فيها الأرباح والخسائر بالثواني، مثل التداول المالي والدعم الفني الفوري.

يعود هذا الإنجاز إلى شراكة استراتيجية بين OpenAI وشركة صنع الرقائق Cerebras، التي طورت تقنية Wafer-Scale Engine. تعتمد هذه التقنية على رقاقة عملاقة تحتفظ بكامل أوزان النموذج داخلها، بدلًا من نقل البيانات ذهابًا وإيابًا بين الذاكرة والمعالج في كل خطوة معالجة، وهي العملية التي تبطئ عادة استجابة النماذج الضخمة. تضم كل رقاقة حوالي 44 جيجابايت من ذاكرة SRAM المدمجة مباشرة فيها، ما يزيل عنق الزجاجة الذي يؤدي عادة إلى تأخر الاستجابة على معالجات الرسوميات التقليدية.

لاختبار فعالية هذه السرعة عمليًا، أنهى النموذج اختبار Humanity's Last Exam، الذي يتضمن 2500 سؤال في تخصصات الكيمياء والاقتصاد والأدب على مستوى الدراسات العليا، في مدة 11 ساعة و11 دقيقة فقط. وفي المقابل، احتاج نموذج Claude Fable 5 المنافس إلى أكثر من 3 أيام متواصلة لإنجاز نفس الاختبار بدقة مقاربة، ما يعني أن Ultrafast أتمّ المهمة بسرعة تفوق منافسه بنحو 7 مرات.

لم يقتصر التفوق على هذا الاختبار فقط. في اختبار GDP-Val المتخصص بمهام العمل المعرفي مثل إعداد التقارير القانونية والنماذج المالية، حقق النموذج الجديد تسريعًا بمعدل 5.6 مرة دون أي تراجع ملحوظ في جودة الإجابات. هذا يشير إلى أن الخدمة الجديدة تجمع بين السرعة والدقة، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للتطبيقات التي تتطلب استجابة فورية دون التضحية بالجودة.

في الوقت الحالي، تقتصر تجربة Ultrafast على مجموعة محدودة من الشركاء عبر واجهة برمجة التطبيقات API. تخطط OpenAI لتوسيع الوصول تدريجيًا مع نمو القدرة الحاسوبية المتاحة لديها. وتشمل الاستخدامات المطروحة حاليًا التطبيقات المالية التي تتطلب معالجة فورية، والأنظمة الطبية التي تحتاج لاستجابة سريعة، والحلول الصناعية التي تتعامل مع بيانات حية.

تسعى OpenAI من خلال هذا التطور إلى ترسيخ فكرة أن السرعة أصبحت عنصرًا تنافسيًا أساسيًا في سوق الذكاء الاصطناعي. يُتوقع أن يمهد هذا التوجه الطريق لنموذج تسعير جديد في المستقبل يعتمد على سرعة المعالجة معيارًا للتفاضل بين باقات الخدمة، خاصة مع تزايد إقبال الشركات على الحلول الفورية التي لا تحتمل تأخير.

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#الذكاء الاصطناعي #OpenAI #تكنولوجيا

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