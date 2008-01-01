معرض "كوكب السيليكون" يكشف عن إرث الزجاج الروسي المستوحى من الفضاء

وكالات /سما/

موسكو/سما- ينطلق معرض "كوكب ثاني أكسيد السيليكون" (Планета SiO₂) في العشرين من أغسطس الجاري بمتحف رواد الفضاء في موسكو، حاملًا اسمًا يمزج بين المكون الأساسي للزجاج وعالم الفضاء الذي ألهم خيال صناع الفن الروسيين. يجمع المعرض أكثر من 100 عملة فنية من الزجاج تعكس الشغف السوفيتي والروسي بالاستكشاف الكوني عبر نصف قرن من الإبداع.

تغطي المعروضات فترة زمنية امتدت من 1959 إلى 2008، وتُعرض الأكثرية منها أمام الجمهور للمرة الأولى. اعتمد فنانو الزجاج على خصائص المادة وشفافيتها وإمكاناتها البصرية للتعبير عن أجواء العصر الذهبي لاستكشاف الفضاء، مستحضرين في أعمالهم روح تلك الحقبة المميزة بالطموحات العظيمة والإنجازات الرائدة.

يقدم متحف دياتكوفو للكريستال 27 عملًا أنتجها حرفيو مصنع دياتكوفو، الذي يعود نشاطه إلى أواخر القرن الثامن عشر. من بين المعروضات البارزة نسخة طبق الأصل من المفتاح الرمزي لمدينة دياتكوفو، الذي أُهدي إلى رائد الفضاء يوري غاغارين خلال زيارته للمدينة في 25 مايو 1966. بينما تضم مجموعة متحف قصر ييلاغينوستروفسكي 77 قطعة جاءت من مصنع لينينغراد للزجاج الفني، إضافةً إلى أعمال من فناني مصانع زجاج روسية أخرى في مختلف أنحاء البلاد.

تُعرض الأعمال في فضاء معتم مع إضاءة موجهة بعناية تبرز خصائص الزجاج وتفاصيل كل قطعة فنية، مما يعزز الانغماس البصري للزائرين. يأتي المعرض كجزء من برنامج ثقافي روسي أوسع يشمل احتفالات متزامنة في عدة مدن: ستتولى مدينة كيريلوف في 15 أغسطس لقب عاصمة "القلادة الفضية الروسية" بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيسها.

في السياق الثقافي نفسه، فُتح معرض "بوشكين في ميخائيلوفسكوي" في قاعات عرض متحف بوشكين بأربات، يضم أكثر من 100 قطعة من مقتنيات المتحف-المحمية تشمل لوحات ورسومات ومنحوتات وأعمالًا فنية زخرفية وتطبيقية. كما تستضيف مدينة كاميشلوف في مقاطعة سفيردلوفسك في الثامن من أغسطس مهرجان "أورالتيرا جاز" الدولي بمشاركة موسيقيين من يكاترينبورغ وموسكو ومدن روسية أخرى، مع حفلات موسيقية على مسرح مفتوح.

من جانبه، ينظم متحف النصر في موسكو يومي الثامن والتاسع من أغسطس برنامجًا ثقافيًا وتثقيفيًا لإحياء ذكرى انتهاء معركة لينينغراد، يتضمن جولات مجانية ومعارض تفاعلية تسلط الضوء على هذا الحدث التاريخي الجليل.