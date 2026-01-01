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جريمة في لندن

خبر : عصابة تقتحم متجر نادي أرسنال بلندن وتنهب محتوياته

الأحد 16 أغسطس 2026 11:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
عصابة تقتحم متجر نادي أرسنال بلندن وتنهب محتوياته



وكالات /سما/

لندن/سما- تعرض متجر نادي أرسنال الإنجليزي، الواقع بمحاذاة ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية لندن، لاقتحام عنيف وعملية سرقة شاملة أثارت موجة من الاستغراب بين المتابعين والرأي العام المهتم بأخبار النادي الشهير.

وقدم الفاعلون على تحطيم مدخل المتجر بالقوة قبل اقتحامه بشكل مباشر، ليتمكنوا من الوصول إلى السلع والمنتجات بداخله، ثم غادروا المكان بعد إنجازهم لعملية النهب والسرقة دون تعقيد يذكر.

وانطلقت تحقيقات من جانب الجهات الأمنية والشرطة البريطانية المختصة لاستكشاف ملابسات الواقعة، حيث تسعى السلطات إلى تحديد هويات المتورطين في هذه الحادثة الجريئة وتحديد قائمة دقيقة بالبضائع والمنتجات التي تمت سرقتها من المتجر.

وتكتسب الحادثة أهمية خاصة نظرًا لموقع المتجر المتميز والحساس، القريب من أحد أشهر الملاعب الكروية في العاصمة لندن ومنطقة مأهولة بالسكان وتتمتع بكثافة أمنية معتبرة، مما يرفع الاستغراب من إقدام عصابة على تنفيذ هذه العملية الجريئة في موقع بهذا الحساسية والظهور العلني.

#لندن #أرسنال #جريمة

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