ديب سيك تطلق نموذج V4 Pro بأداء أقوى وارتفاع أسعار الواجهة البرمجية

وكالات /سما/

أعلنت شركة ديب سيك الصينية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي عن إطلاق نموذجها الرئيسي الجديد V4 Pro، واقترنت الخطوة بإعادة هيكلة موسعة لآلية التسعير على واجهتها البرمجية، تترجم إلى ارتفاع تكاليف الاستخدام للنماذج الأساسية إلى أربعة أضعاف، مع الإشارة إلى أن الخدمة ستبقى أرخص بكثير من المنافسين العالميين والآسيويين.

يبدأ تطبيق نظام التسعير الجديد اعتبارًا من 16 أغسطس/آب الجاري، ويقوم على تمييز ديناميكي بين ساعات الذروة والساعات الأقل ازدحامًا. تهدف الشركة من خلال هذا النظام إلى تحفيز المطورين على جدولة العمليات الحسابية الثقيلة خلال الأوقات الأقل استخدامًا، ما يسهم في إدارة أفضل لحمل الخوادم ويساعد على توسيع البنية التحتية للشركة بكفاءة.

بحسب جدول الأسعار الجديد، يصل سعر نموذج V4 Pro إلى 1.32 دولار لكل مليون رمز نصي للإدخال، و3.96 دولار لكل مليون رمز للإخراج خلال أوقات الذروة. في الأوقات خارج الذروة، ينخفض سعر الإخراج إلى 1.98 دولار. يمثل هذا الرفع قفزة محسوسة مقارنة بالسعر الترويجي السابق الذي بلغ 0.87 دولار.

أما النموذج الأخف وزنًا V4 Flash، فقد ارتفع سعر رموز الإخراج فيه من 0.28 إلى 1.32 دولار لكل مليون رمز في أوقات الذروة، وينخفض إلى 0.66 دولار في الأوقات الأخرى، مع ثبات سعر الإدخال عند 0.14 دولار. يجعل هذا التصنيف نموذج V4 Pro أغلى بتسعة أضعاف في تكاليف الإدخال وأربعة عشر ضعفًا في الإخراج عند مقارنته مع V4 Flash.

أوضحت ديب سيك أن النظام المتغير للأسعار يعمل على توزيع موارد الخوادم بفعالية أكبر. يدفع هذا الآلية المطورين إلى تنظيم المهام الثقيلة في الفترات الأقل اكتظاظًا بهدف الاستفادة من الأسعار المخفضة، ما يقلل الضغط على البنية التحتية خلال ساعات الاستخدام المكثف.

اشتهرت ديب سيك عالميًا برفع نماذج الذكاء الاصطناعي بأسعار منخفضة جدًا، أقل بشكل ملحوظ من الشركات الغربية الكبرى. يشكل الارتفاع الحالي انحرافًا عن مرحلة الأسعار المنخفضة جدًا، غير أن الشركة تؤكد استمرار نماذجها في الاحتفاظ بموقع التكلفة الأقل في السوق رغم رفع الأسعار، وهو ما يمثل محور استراتيجيتها في المنافسة.

يتجاوز جديد V4 Pro التغييرات السعرية، إذ يرافقه تطور كبير في الأداء الفعلي. أشارت بيانات تقييم من جهة Artificial Analysis إلى حصول V4 Pro على 53 نقطة في مؤشر الذكاء الذي يقيس كفاءة مهام الوكلاء والبرمجة والاستدلال العلمي، مقابل 40 نقطة لنموذج V4 Flash الأخف.

يحل هذا الإطلاق تناقضًا سابقًا بين النموذجين: عندما أُطلق V4 Flash الشهر السابق، تفوق على نسخة أولية مبكرة من V4 Pro في عدة اختبارات محددة، رغم أن Pro كان مفترضًا أن يكون المنتج الأعلى جودة. غير أن النسخة النهائية من V4 Pro اكتسبت تفوقًا واضحًا في التعامل مع المهام المعقدة متعددة المراحل عبر واجهة الشركة وتطبيقاتها الموصولة بخدماتها.

رغم مضاعفة الأسعار أربعة أضعاف، تحتفظ ديب سيك بميزة سعرية حادة مقابل منافسيها. على سبيل المثال، يفرض نموذج Kimi K3 من شركة Moonshot 15 دولارًا لكل مليون رمز إخراج، ويصل إلى 30 دولارًا في نموذج GPT-5.6 Sol من OpenAI، و50 دولارًا في نموذج Fable 5 من أنثروبيك.

تأتي هذه الخطوات في سياق سعي ديب سيك إلى تشكيل نموذج عمل مستدام وقابل للنمو بعد الضجة الإعلامية التي أحاطت بإطلاق نموذجها R1 في بدايات 2025. تواجه الشركة منافسة متزايدة من منافسين صينيين مثل Alibaba و ByteDance و MiniMax و Zhipu AI، وتستعد وفقًا لتقارير قطاعية للقيام بطرح عام أولي قريب، مع تقييم وصل إلى 74 مليار دولار.

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