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خبر : لعبة Star Wars Zero Company تستعرض نظام القتال التكتيكي الجديد

الأحد 16 أغسطس 2026 10:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
لعبة Star Wars Zero Company تستعرض نظام القتال التكتيكي الجديد



وكالات /سما/

استعرض استوديو Bit Reactor في عرض دعائي جديد نظام المعارك في لعبة Star Wars Zero Company، حيث يقوم على آلية تبادل الأدوار Turn-Based التي تركز على العمق الاستراتيجي دون الإضرار بسهولة اللعب.

يتميز نظام القتال بمرونة عالية في اكتساب "ميزة" أثناء المواجهات واستغلالها لتنفيذ هجمات خارقة Ultimate Attacks. لكن اللاعبين سيحتاجون إلى التخطيط الدقيق للتوقيت، كون رصيد نقاط الميزة مشترك بين جميع أعضاء الفريق. إضافة إلى ذلك، يملك كل مقاتل ثلاث نقاط حركة Action Points يمكن استخدامها لتفعيل قدراته المختلفة خلال المعركة.

تلعب تشكيلة الفريق المختارة دورًا حاسمًا مثل التكتيكات المطبقة في المواجهات. تقدم اللعبة خيارات واسعة لتعديل مظهر الشخصيات وأسلوب لعبها، ما يتيح تكوينات متنوعة وتآزرات قتالية مبتكرة، بما فيها تشكيل فرق قد تضم شخصيات غير متناسقة لكنها تنجح في إكمال المهام.

يتحكم اللاعب بدور القائد Hawks الذي يقود العمليات لجمع الموارد، بالتوازي مع تطوير القاعدة الرئيسية لفتح وظائف وإمكانات جديدة تعزز قدرات الفريق خلال التقدم في سرد الأحداث.

من المتوقع إطلاق لعبة Star Wars Zero Company في وقت لاحق من آب/أغسطس 2026 على أجهزة Xbox Series X/S وPlayStation 5 وأجهزة الحاسب الشخصي. يتابع اللاعبون بترقب إمكانية إضافة شخصية أناكين سكاي ووكر إلى قائمة الشخصيات القابلة للعب، بعد ظهوره في عرض دعائي سابق.

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