آبل تختتم تدريب نموذج ذكاء اصطناعي مخصص للسوق الصينية

وكالات /سما/

بكين/سما- أكملت شركة آبل عملية تدريب نموذج لغة كبير مخصص للسوق الصينية بالتعاون مع شركة علي بابا، وفقًا لما أفادت به وكالة رويترز. سيعتمد هذا النموذج على تقنية Qwen للذكاء الاصطناعي من علي بابا، وسيتضمن ميزات Apple Intelligence المخصصة للمستخدمين الصينيين.

يمثل هذا التطور نقطة فاصلة في الصناعة، حيث تصبح آبل بموجبه أول شركة أجنبية تنال موافقة السلطات التنظيمية الصينية لتقديم نموذج ذكاء اصطناعي خاص بها في البلاد. تتمتع الصين باشتراطات صارمة بشأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يجعل هذه الموافقة إنجازًا استثنائيًا للشركة الأمريكية.

خلال الأشهر المقبلة، ستطلق آبل ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة المخصصة للسوق الصينية عبر تحديث برمجي موحد يشمل أجهزة iPhone وiPad وMac بالإضافة إلى جهاز Vision Pro. سيتمكن المستخدمون من الاستفادة من هذه الميزات من خلال واجهة المساعد الصوتي Siri.

نشرت آبل الأسبوع الماضي دليلًا تفصيليًا موجهًا لمستخدمي حواسيب Mac في الصين يشرح كيفية دمج نموذج Qwen من علي بابا مع تطبيق Siri، مما يعكس التزام الشركة بتسريع إتاحة هذه الخدمات على أجهزتها المختلفة.

يشكل هذا التوجه انحرافًا ملحوظًا عن سياسة آبل الحالية في الذكاء الاصطناعي، التي تعتمد على التعاون مع جهات خارجية متعددة مثل جوجل وOpenAI وAnthropic. بالنسبة للسوق الصينية، اختارت آبل المسار المختلف من خلال بناء شراكة إستراتيجية مع علي بابا، إحدى أكبر شركات التكنولوجيا الصينية.

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