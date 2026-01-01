جوجل توسع خيار إزالة العلامات المائية من محتويات Gemini المولدة

وكالات /سما/

توسعت جوجل خيارات التحكم في علامات المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، حيث أتاحت للمستخدمين إمكانية حذف العلامات المائية المرئية من الصور التي ينشئها نموذج Gemini الخاص بها. وجاء هذا القرار بعد شكاوى من جزء من المستخدمين الذين لم يرغبوا بظهور العلامة المائية في الزاوية السفلية اليمنى من الصور المولدة، خاصة عندما قارنوها بالصور التي ينتجها منافس مثل ChatGPT.

وأفادت الشركة بأن الإعداد الجديد سيكون متاحًا داخل تطبيقات Gemini و Flow بصورة فورية، وسيصل قريبًا إلى ميزة الذكاء الاصطناعي ضمن محرك البحث Google Search. ويتجاوز الخيار الجديد مجرد الصور، إذ سيتمكن مستخدمو المنصة من حذف العلامات المائية من مقاطع الفيديو التي ينتجها Gemini Omni، وكذلك من الأغاني التي تُنتج بواسطة نموذج Lyria الموسيقي.

غير أن جوجل حددت استثناءات لهذه الميزة، حيث تبقى العلامات المائية إلزامية في "الدول التي يفرض القانون فيها الاحتفاظ بها"، ما يعكس التزام الشركة بالتشريعات المحلية المختلفة حول تحديد مصدر المحتوى الآلي.

وعلى الرغم من إتاحة حذف العلامات المائية المرئية، أوضحت جوجل أنها ستستمر في استخدام تقنيات حماية متقدمة غير مرئية للمستخدم، على غرار علامات SynthID والبيانات الوصفية من معيار C2PA. هذا يعني أن النظام سيبقى قادرًا على تحديد هوية المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، ويمكن لـ Gemini الإجابة عن استفسارات المستخدمين حول ما إذا كانت صورة معينة قد أُنتجت بواسطة أداة توليد الذكاء الاصطناعي.

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